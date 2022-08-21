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5 نصائح للتحلي بالإيجابية

5 نصائح للتحلي بالإيجابية
21 أغسطس 2022 12:31

ترجمة: عزة يوسف
قدمت مدربة علم النفس الإيجابي البريطانية داون باكستر بعض النصائح للنظر إلى الجانب المشرق من الأمور، نقلها موقع Metro البريطاني.

1 - تجنب السلبية:
يمكن أن يتسم حديثك الداخلي مع ذاتك بالتنمر في بعض الأحيان، ما يعود عليك بالضرر ويجعلك في حالة نفسية سيئة.

2 - التفاؤل:
اسعَ نحو التفاؤل وليس الكمال والمثالية وتجنب المقارنة المستمرة مع الآخرين، ركِّز على ما تفعله أنت وليس أي شخص آخر.

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3 - تغيير الروتين:
ابدأ يومك بأنشطة تبعث الاستمتاع، تناول فطورك المفضل أو اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأي شيء يضيف متعة إلى روتينك اليومي.

4 - خطوات بسيطة:
إذا أردت التغيير، ابدأ بخطوة صغيرة واستمر بعدها، فالشعور بمزيد من الإيجابية لا يحدث بين عشية وضحاها.

5 - النوم الجيد:
النوم أحد أهم الأشياء التي يمكنك فعلها للشعور بالإيجابية والسعادة، فقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى المزاج السيئ أو حتى عدم القدرة على التكيف عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها.

 

التفاؤل والنظرة الإيجابية
النوم
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