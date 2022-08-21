فتى في الـ 17 من عمره يهبط في بريطانيا بعد جولة قياسية حول العالم
فتى في الـ 17 من عمره يهبط في بريطانيا بعد جولة قياسية حول العالم
21 أغسطس 2022 10:30
هبط طيار 17 عاماً في اسكتلندا في محاولة حازت على رقم قياسي، حيث أصبح أصغر شخص يطير منفردا حول العالم. وبدأ ماك راثرفورد من العاصمة البلغارية صوفيا في 23 آذار الماضي وحلق إلى إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".
وهبط الشاب البريطاني البلجيكي في أبردين اليوم السبت في آخر مراحل رحلته إلى صوفيا، حيث يأمل في الوصول في 24 أغسطس. وقال راثرفورد: "هناك العديد من الأشخاص في عمري يقومون بأمور مذهلة. وغالبا ما يعلم بأمرهم أشخاص قلائل".