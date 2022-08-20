كريستين بيل: العائلة أولاً

أبوظبي (الاتحاد)

دعت الممثلة الأميركية كريستين بيل الآباء والأمهات إلى تكوين شبكات للدعم العائلي، لأنها تمثل أهمية كبيرة. وقالت كريستين، البالغة من العمر 47 عاماً، إنه من المفيد للأسر أن تطلب المساعدة العائلية عندما تحتاج إليها، وتستعين بالدعم من المقربين.

وأوضحت النجمة المتزوجة من الممثل الأميركي داكس شيبارد والأم لطفلين، أن من أهم النصائح التي استفادت منها وكانت قيِّمة للغاية بالنسبة لها أن تعتمد على الأصدقاء وأفراد العائلة والجيران والأقارب وتطلب منهم المساعدة عندما تحتاج إليها.

ونقل موقع Female First البريطاني عن نجمة فيلم «فروزن»، أنه يمكن لفصل الصيف أن يكون عبئاً كبيراً على الآباء والأمهات. وذكرت أن أطفالها يظلون في البيت خلال العطلة المدرسية، لكنهم يشعرون بالملل ويتوقون إلى تحدي عقولهم والتحدث مع أصدقائهم.