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3 خطوات تقي من الخَرف

3 خطوات تقي من الخَرف
21 أغسطس 2022 01:46

ترجمة: عزة يوسف

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مع التقدم في العمر يصبح الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخَرف، ما يُعرف بفقدان بعض القدرات الذهنية والإدراكية كالذاكرة والتفكير. ووجدت الدراسات أن الخَرف ينتج عن ضرر في الخلايا العصبية بالمخ، ما يقلل قدرته على التواصل مع أجزائه المختلفة وقد يخفض مستوى تدفق الدم الذي يحمل الأوكسجين والغذاء إلى الخلايا، إلا أن بعض أنواعه قابلة للشفاء بالعلاج.  وتابع باحثون أساليب حياة مجموعة أشخاص على مدار 11 عاماً، واكتشفوا أن هناك بعض الأنماط البسيطة يمكن أن تساعد في خفض احتمال الإصابة بأمراض الشيخوخة والخَرف، ذكرها موقع Times of India الهندي، ومنها:
01  من المفيد ممارسة الأنشطة البدنية اليومية كالمشي وتنظيف المنزل وممارسة الرياضة، كما أن القراءة كفيلة بخفض الإصابة بنسبة 35 %.
02  قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء يساعد أيضاً بنسبة 15%، إذ إن العزلة الاجتماعية أهم العوامل التي تزيد نسبة الإصابة.
03  عدم التدخين والحفاظ على نمط حياة صحية من العوامل المهمة التي تخفض نسبة الإصابة بالخَرف.

 

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