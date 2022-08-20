وجبات بلاستيكية بلمسات فنية

طوكيو(أ ف ب)

اعتادت مطاعم يابانية عرض نسخ بلاستيكية عن الوجبات التي تقدمها، لكنّ عدداً من الفنانين قرروا تشكيل الوجبات على ذوقهم، ليقدموا أفكاراً غير تقليدية في الترويج للطعام، مثل برج من البيتزا يقطر جبناً ذائباً، ولعبة «تتريس» من الدجاج، وقريدس مقلي على أربعة قوائم، بالإضافة إلى تصاميم تُظهر مهارة أصحابها ودقتهم، بينها زخارف دقيقة تزين لفات من الأعشاب البحرية المجففة تغلّف الأرزّ الأبيض، وقال شينيشيرو هساتا (57 عاماً)، أحد المصممين «في العادة، نتبع تعليمات زبائننا، لكنّ الأمور تختلف هذه المرة، نحن أحرار تماماً في تحديد الشكل الذي سيبدو عليه المنتج النهائي».