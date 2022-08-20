معرض لـ«السينما السوداء»

لوس انجليس (أ ف ب)

افتتح متحف الأوسكار بلوس أنجليس معرض «السينما السوداء 1898-1971»، ويلقي المعرض الضوء على اللحظات المهمة في تاريخ السينما الأميركية السوداء خاصة الأفلام الروائية، ومن بين المعروضات تمثال الأوسكار الذي ناله سيدني بواتييه في فئة أفضل ممثل عام 1964 عن «ليليز أوف ذي فيلد» وكان يومها أول أميركي من أصل أفريقي يفوز بالجائزة، ويتاح للجمهور الاطلاع على مشاهد مرممة من أعمال على غرار فيلم الوسترن الغنائي «هارلم أون ذي بريري» وفيلم العصابات الروائي «دارك مانهاتن»، لكنّ الكثير من الأفلام الأخرى ضاعت ولم يبقَ منها سوى ملصقاتها الترويجية.