التوصل لتفسير استمرار أعراض كورونا بعد الشفاء منه

كشف باحثون نظرية لتفسير استمرار ظهور الأعراض لدى بعض الأشخاص بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الدراسة، التي أعدها فريق من مركز Cedars-Sinai في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، في مجلة Frontiers in Immunology. وقال موشيه أرديتي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم طب الأطفال للأبحاث وكبير مؤلفي البحث "جمعنا أجزاء مختلفة من البيانات لإنشاء صورة أكبر قد تفسر أسباب خلل أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى متلازمات عدة، بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال وكوفيد طويل الأمد لدى الأطفال والبالغين". متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال هي حالة نادرة ولكنها خطيرة عند الأطفال وقد تحدث بعد أسابيع من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2. أما كوفيد طويل الأمد، فهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا. يمكن أن تستمر الأعراض لأشهر أو حتى سنوات. يُعتقد أن سارس-كوف-2 يلتصق بالخلايا عبر بروتينات شوكية موجودة على سطح الفيروس. تتكون هذه البروتينات الشوكية من أشكال جزيئية قد يكون لها ما يسميه العلماء خصائص "المستضد الفائق"، مما يعني أن الجهاز المناعي يمكن أن يبالغ في رد فعله تجاه وجودها. ووفقًا لمؤلفي الدراسة، قد يكون للبروتين الشوكي أيضًا دوافع سامة للأعصاب يمكنها عبور الحاجز الدموي الدماغي وإتلاف خلايا الدماغ. يمكن أن تفسر هذه الفرضية "ضباب الدماغ" والأعراض العصبية الأخرى المرتبطة بكوفيد-19 وكوفيد طويل الأمد. تستند هذه الفرضية إلى العديد من الدراسات المنشورة حول كوفيد-19 والأمراض الأخرى التي تسببها الفيروسات. نُشرت إحدى هذه الدراسات، التي أجراها أرديتي ومساعده منذ فترة طويلة إيفت باهار، في عام 2020. ابتكر أرديتي وباهار نموذجًا حاسوبيًا يوضح كيف تتفاعل الأشكال الجزيئية على البروتين الشوكي مع الخلايا المناعية. تتسبب الأشكال الجزيئية للمستضدات الفائقة في قيام الخلايا المناعية بإطلاق وفرة من البروتينات المقاومة للعدوى المعروفة باسم السيتوكينات التي تقاوم الفيروس ولكنها قد تهاجم عن طريق الخطأ أعضاء الجسم. قد يظهر هذا في شكل متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال. أفادت دراسات أخرى أن الأشخاص المصابين بكوفيد طويل المدة قد يحملون شظايا الفيروس في أمعائهم أو أجزاء أخرى من أجسامهم بعد أشهر من الإصابة الأولية. قد يتسبب التعرض المستمر لتلك الشظايا، التي تستقر في أجزاء مختلفة من الجسم ولها خصائص شبيهة بالمستضدات الفائقة، في ظهور أعراض المناعة الذاتية لدى الأشخاص الذين يعانون من كورونا ومتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، وفقًا للمؤلفين. وقالت ماجالي نوفال ريفاس الباحثة في مركز Cedars-Sinai والمؤلفة الأولى للورقة البحثية "نحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث لإثبات ما إذا كانت هذه هي بالفعل الآلية التي تسبب متلازمة كوفيد طويل الأمد حتى نتمكن من تطوير علاجات لمنعه".