النجم الأكبر.. أصغر مما نعتقد

باريس (أ ف ب)

تبيّن أن أكبر نجم رُصد في الكون ليس بالحجم الذي كان مقدراً سابقاً، على ما أظهرت عمليات المراقبة الجديدة التي رجّحت أن ينطبق ذلك على النجوم الأخرى الكبيرة الحجم، ويقع النجم «R136a1» في سديم الرتيلاء، ضمن مجموعة نجوم «سحابة ماجلان»، بالقرب من مجرة درب التبانة التي تضم الأرض، ويعود اكتشافه إلى عام 1985، وفي 2010، صنفه فريق من علماء الفلك على أنه النجم الأكبر حجماً، إذ تفوق كتلته حجم الشمس بـ320 مرة، لكنّ عمليات المراقبة الحديثة السابقة فرضت تعديل هذه التقديرات، إذ بيّنت أن حجمه أكبر من الشمس بـ250 مرّة فحسب، فيما رأت دراسة أخرى أن كتلته تتراوح بين 170 و230 كتلة شمسية.