الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

النجم الأكبر.. أصغر مما نعتقد

النجم الأكبر.. أصغر مما نعتقد
21 أغسطس 2022 01:46

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات

تبيّن أن أكبر نجم رُصد في الكون ليس بالحجم الذي كان مقدراً سابقاً، على ما أظهرت عمليات المراقبة الجديدة التي رجّحت أن ينطبق ذلك على النجوم الأخرى الكبيرة الحجم، ويقع النجم «R136a1» في سديم الرتيلاء، ضمن مجموعة نجوم «سحابة ماجلان»، بالقرب من مجرة درب التبانة التي تضم الأرض، ويعود اكتشافه إلى عام 1985، وفي 2010، صنفه فريق من علماء الفلك على أنه النجم الأكبر حجماً، إذ تفوق كتلته حجم الشمس بـ320 مرة، لكنّ عمليات المراقبة الحديثة السابقة فرضت تعديل هذه التقديرات، إذ بيّنت أن حجمه أكبر من الشمس بـ250 مرّة فحسب، فيما رأت دراسة أخرى أن كتلته تتراوح بين 170 و230 كتلة شمسية.

آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©