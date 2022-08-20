الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بالدوين يتوقع عدم اتهام  أحد في حادث «راست»

بالدوين يتوقع عدم اتهام  أحد في حادث «راست»
21 أغسطس 2022 01:45

لوس أنجلوس (أ ف ب)

توقّع الممثل الأميركي أليك بالدوين عدم توجيه اتهامات لأي شخص في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم «راست» بطلقة نارية من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً، وقال إنه استعان بخدمات تحرٍّ خاص لتحديد المسؤوليات في ما حصل، وقال بالدوين لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد بصدق أن المحققين سيعتبرون أنه كان حادثاً، كانت مهمة هانا غوتيريز-ريد التأكد من عدم وجود رصاصات حية في موقع التصوير»، وأضاف: «لا أريد توريط أحد، لكني أودّ أن يعرف الجميع من المسؤول»، وعلّق محامو غوتيريز-ريد وهولز على مقابلة أليك بالدوين بقولهم: إن الممثل يحاول التنصل من المسؤولية.

أليك بالدوين
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©