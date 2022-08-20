بالدوين يتوقع عدم اتهام  أحد في حادث «راست»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

توقّع الممثل الأميركي أليك بالدوين عدم توجيه اتهامات لأي شخص في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم «راست» بطلقة نارية من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً، وقال إنه استعان بخدمات تحرٍّ خاص لتحديد المسؤوليات في ما حصل، وقال بالدوين لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد بصدق أن المحققين سيعتبرون أنه كان حادثاً، كانت مهمة هانا غوتيريز-ريد التأكد من عدم وجود رصاصات حية في موقع التصوير»، وأضاف: «لا أريد توريط أحد، لكني أودّ أن يعرف الجميع من المسؤول»، وعلّق محامو غوتيريز-ريد وهولز على مقابلة أليك بالدوين بقولهم: إن الممثل يحاول التنصل من المسؤولية.