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ما جديد سميرة سعيد؟

سميرة سعيد
20 أغسطس 2022 22:07

مراد اليوسف (دبي)
بعنوان "كرباج" كشفت الفنانة سميرة سعيد عن أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة "الفيديو كليب"، وذكرت عبر حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي عن استعدادها لطرح أغنية باللهجة المصرية، مونتاج وإخراج نضال هاني.
وتحمل "كرباج" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتتميز بأسلوب سميرة المختلف، حيث تستخدم الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.
وذكرت سميرة سعيد أن الأغنية ستطرح خلال اليومين المقبلين، ونشرت مقطعا صغيرا مصوّرا من فيديو الأغنية على قناتها على "اليوتيوب".
وكانت آخر أغنيات سميرة سعيد باللون المغربي "يللا روح"، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

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