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صور.. المستشار الألماني: سأغير مهنتي

المستشار الألماني يقود جرارا زراعيا
20 أغسطس 2022 21:00

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إعجابه بتكنولوجيا الآلات الزراعية خلال زيارة لجمعية تعاونية للزراعة في مدينة تربين بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وبعد تلقيه شرحا داخل قمرة القيادة حول وظائف آلة حصاد، قال شولتس بابتسامة، اليوم السبت "هذا عظيم، سأغير مهنتي".
جلس شولتس في مقعد قيادة جرار، وأعرب عن شعوره بالراحة وقال "هذا مرتفع بشكل جيد، ومن هنا يمكن للمرء أن يلقي نظرة عامة".

من جانبها، قالت يانا جبرت مساعدة رئيس الجمعية التعاونية، مازحة ومعلقة عن تصريح المستشار، إن شولتس ستتاح أمامه فرص بالتأكيد في الجمعية في حال كان جادا في تغيير مهنته، مضيفة "نحن نعين متدربين بانتظام".
يذكر أن هناك 16 متدربا يتدربون في الجمعية في الوقت الراهن في مهن مختلفة.

  • شولتس يقود شاحنة كهربائية في السويد
    شولتس يقود شاحنة كهربائية في السويد

كان شولتس قام بزيارة إلى شركة لصناعة السيارت، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها إلى السويد يوم الثلاثاء الماضي. هناك، قاد هو ورئيسة وزراء السويد ماجدالينا اندرسون شاحنتين كهربائيتين في مضمار اختبار. بعد الجولة، صرح شولتس "لقد فكرت في أن يصبح كلانا سائقي شاحنات. وعندئذ، سنؤمن مستقبلنا".

  • المستشار الألماني ورئيسة وزراء السويد في شاحنة كهربائية
    المستشار الألماني ورئيسة وزراء السويد في شاحنة كهربائية
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المصدر: د ب أ
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