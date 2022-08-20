صور.. انتشال 190 طناً من الأسماك النافقة من نهر «أودر»
نفوق عشرات الأطنان من الأسماك في نهر "أودر"
20 أغسطس 2022 20:31
انتشل العمال على ضفتي نهر «أودر»، الذي يمتد على طول الحدود البولندية-الألمانية، أكثر من 190 طنا من الأسماك النافقة، وفقا لتقديرات مسؤولين، وبعد أسبوع ونصف الأسبوع من رصد النفوق الجماعي للأسماك.
وعلى الضفة البولندية من النهر، تمكنت فرقة الإطفاء البولندية من انتشال 158 طنا من الأسماك النافقة من النهر ونهر أصغر حتى الآن، حسبما قالت متحدثة.
وأضافت المتحدثة أن الحصة الأكبر انتشلت من «أودر»، مشيرة إلى العثور أيضا على أسماك نافقة في نهر «نير» الأصغر غير المرتبط بنهر «أودر».
ووفقا لتقديرات سابقة من وزارة البيئة الإقليمية في ولاية براندنبورج الألمانية، انتشل 36 طنا على الأقل من الأسماك النافقة في نهر «أودر» بألمانيا حتى الآن.
وما السلطات على ضفتيى نهر «أودر» تسعى للتوصل إلى السبب وراء النفوق الجماعي للأسماك، وتفترض احتمال وجود عدة أسباب. ويشتبه العلماء في أن التكاثر السريع لنوع معين من الطحالب قد يكون له دور في نفوق الأسماك. وأعلنت وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا، أمس الجمعة، تحقيقا مكثفا في سبب انتشار سريع لهذه الكائنات الدقيقة في نهر «أودر».
واكتشف مختبر ألماني مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية في المياه. وأظهرت العينات المأخوذة من محطة رصد مدينة فرانكفورت على نهر «أودر»، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة بين 7 و9 أغسطس الجاري، تركيزات عالية من مبيد حشري يحتوي على المكون النشط، ثنائي كلورو فينوكسي أسيتيك"، حسبما أعلنت وزارة البيئة الإقليمية في ولاية براندنبورج اليوم السبت.
ومع ذلك، يمكن افتراض أن الجرعة المكتشفة لم تكن السبب المباشر للنفوق الجماعي للأسماك، حيث يتم استخدام العنصر النشط كمبيد للأعشاب الضارة، على سبيل المثال. وبحسب الوزارة، من المرجح أن تكون الكارثة البيئية ناجمة عن عدة أسباب.