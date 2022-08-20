طيّاران ينامان.. والطائرة تتجاوز مدرج الهبوط

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها أوقفت طياريْن يُشتبه في أنهما ناما وفوّتا موعد هبوط طائرة كانت متوجّهة من الخرطوم إلى أديس أبابا. تجاوزت الطائرة المدرج في مطار "بولي" الدولي في العاصمة الاثيوبية الاثنين قبل أن تعود وتهبط بسلام، وفق ما ورد على موقع تعقّب حركة الطيران "فلايت اوير" FlightAware. ولفت موقع "ذا آفييشن هيرالد" The Aviation Herald المتخصص بنشر تقارير عن حوادث في رحلات الطيران التجاري إلى أن الطيّاريْن ناما أثناء الرحلة ولم يستيقظا إلا على إنذار أطلق عند فصل وضع الطيار الآلي. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة عاودت الهبوط بعد 25 دقيقة. وأشارت الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أن الاتصال انقطع مؤقتًا بين الرحلة ET343 وهيئة مراقبة الحركة الجوية، لكنها هبطت بسلام بعدما عاد الاتصال. وصدر عن الخطوط الجوية الإثيوبية بيان جاء فيه أن "طاقم العمل المعني أوقف عن العمل لحين إجراء مزيد من التحقيقات"، بدون ذكر ما إذا كانا ناما خلال فترة من الرحلة. وأضاف البيان "ستُتّخذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناءً على نتيجة التحقيق". تستغرق الرحلة بين العاصمة السودانية والعاصمة الاثيوبية عادةً أقلّ من ساعتيْن.