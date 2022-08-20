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هزاع يغني.. «أشواقنا»

هزاع يغني.. «أشواقنا»
20 أغسطس 2022 17:51

مراد اليوسف (دبي) 
أعرب الفنان هزاع عن سعادته بطرح عمله الجديد «أشواقنا» وتجديد تعاونه مع الشاعر محروم.
وقال لـ «الاتحاد»: «أشواقنا» أغنية إماراتية عاطفية، وأنا سعيد بتجديد التعاون مع الشاعر محروم الذي قدم لي كلمات جميلة.
وأضاف: تشرفت بتلحينها وطرحها عبر قناتي الرسمية على «اليوتيوب»، وهي من توزيع زيد نديم.
وتقول الأغنية:محتاج لك لا تبعد بعيد
وأشواقنا حني عليها
تامر تدلل كيف ما تريد
باللي تباني أفتديها
تمشي ترف لكن قيد
بالهون يطربنا مشيها
فخدودها رمان مدريد
لونه حمر في وجنتيها
وكشف هزاع عن استعداده لدخول الاستوديوهات الصوتية في دبي، لتسجيل عمل غنائي جديد من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
وقال: بعد نجاح الأغنية الأخيرة «سافرت باريس»، اخترت أغنية جديدة من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تجهيز تفاصيلها.وكان هزاع طرح أغنية «سافرت باريس» عبر الإذاعات وقناته الرسمية على «اليوتيوب».

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