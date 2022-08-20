«ناشئة الشارقة» يتعرفون على الإضاءة المسرحية



الشارقة (الاتحاد)

تعرف منتسبو «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على مهارات الإضاءة المسرحية وتقنياتها، ضمن ورش العمل المسرحي التي ينتسبون إليها، في إطار الفعاليات الصيفية للمؤسسة «صيفك ويانا» ضمن مختبر المهارات في مركز ناشئة واسط.وهذه البراعة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد سلسلة ورش تلقاها الناشئة ضمن مختبر المهارات، والذي تضمن فصلاً عن تقنيات العمل المسرحي بكل تفاصيله، وكانت الإضاءة المسرحية واحدة من العناصر التي اكتسبها الناشئة ضمن إلمامهم بعناصر العرض المسرحي، وهو الذي يكسي العرض جمالية لونية وبصرية.

شكلت ورشة الإضاءة المسرحية بتقنياتها مرحلة ضمن مختبر المسرح، والذي يتضمن المكياج والأزياء والأكسسوارات والديكور، وكلها تحاكي رؤية إبداعية في تأهيل جيل من المواهب الواعدة في مجال المسرح له قدرته على الإبداع وإضافة الجديد.

وتلقى الناشئة في ورشة الإضاءة المسرحية من خلال التدريب العملي طرق دمج الألوان، بجانب معرفة المعلومات الفيزيائية ذات التأثير على الضوء في مختلف المشاهد، وتشكيل لوحة جمالية وما تحتاجه من إضافة وإلمام بالتقنيات البصرية والجماليات البصرية واللونية التي تتطلبها خشبة المسرح.

وفي سياق هذه الورش نفذوا نماذج من إضاءات عدة لأعمال مسرحية بعد تصميمها وتعلمهم مهارات التوصيل الكهربائي وشدة التيار المناسبة لتشغيل هذه الأجهزة وطريقة دمجها مع التجهيزات الصوتية لتعطي الرؤية التي يريدها المخرج لجمالية العرض.

وأكد عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة، أهمية مختبر المسرح وما يحققه من حضور للناشئة في مختلف ورشه التي تعمل على تأهيلهم للكشف عن خبايا وتفاصيل إنجاز العرض المسرحي، بالوقوف على تقنياته واكتسابهم مهارات ضمن الورش المنفذة.

ولفت إلى أن الناشئة تمكنوا في ورشة الإضاءة المسرحية من معرفة أساسيات تصميم الإضاءة وتنفيذ الإضاءة مع مجريات سير العرض لإطلاق الخيال لمكامن إبداعاتهم.

وأوضح الياسي بأن الناشئة تعرفوا على التجهيزات الحديثة للمسرح واستخداماتها لتقديم صورة من عمل مسرحي قادر على إسعاد الجمهور وإيصال الرسالة التي يحملها المسرح من فنية أدائه.