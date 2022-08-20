«منشد الشارقة» في سلطنة عمان.. 25 أغسطس

الشارقة (الاتحاد)

يستقبل فريق عمل برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الراغبين في المشاركة في موسمه الـ 14 من سلطنة عمان، يوم 25 أغسطس الجاري، في كلية الشرق الأوسط بولاية السيب، التي تشهد اختبارات الأداء من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً.ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المنشدان إبراهيم المنذري وعمر البريكي، اللذان سيقومان بانتقاء أفضل المواهب العمانية الشابة في مجال الإنشاد للانتقال إلى الشارقة لخوض المنافسة على لقب البرنامج.

وإلى جانب إمكانية التأهل للمشاركة في البرنامج عبر الخضوع لاختبارات الأداء، يتيح «منشد الشارقة» إمكانية المشاركة في موسمه الجديد من خلال إرسال فيديو مصور إلى موقعه الإلكتروني على هذا الرابط: munshidsharjah.ae.

وتوفر المشاركة في البرنامج للمواهب الإنشادية فرص التعرف على ألوان الإنشاد من مختلف البلدان العربية، بفعل استقطاب «منشد الشارقة» المشاركين من دول المشرق والمغرب العربي وبعض الدول الإسلامية ودول المهجر.

وتستمر اختبارات الأداء للموسم الجديد من البرنامج خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر المقبل، وتشمل السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، إلى جانب المتقدمين عبر الإنترنت.