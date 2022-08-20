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احذروا الجلوس لفترات طويلة!

احذروا الجلوس لفترات طويلة!
20 أغسطس 2022 11:49

ترجمة: عزة يوسف
أكدت الدراسات أن الجلوس لمدة تتجاوز الـ 8 ساعات في اليوم من دون نشاط بدني يعرض الشخص للخطر تماماً كما السمنة والتدخين، في حين أن الذين يجلسون للفترة نفسها، لكنهم يمارسون نشاطاً جسدياً، يكونون أقل عرضة لهذا الخطر.
ومن أهم المشاكل التي يسببها الجلوس طويلاً عادة، السمنة وارتفاع الضغط ونسبة السكر في الدم زيادة الدهون حول الخصر، واضطراباً في مستويات الكولسترول والاستقلاب الغذائي. وكلها عوامل تساهم في زيادة الخطر الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
ويسبب الجلوس لفترات طويلة العديد من المشاكل الصحية لأنه يخفض من النشاط الفيزيائي للجسم ومن استهلاك الطاقة على عكس الحركة. 
وأوضحت الدراسة أن بعض السلوكيات البسيطة قد تساعدنا في التخلص من النتائج السلبية للجلوس لفترات طويلة، مثل أخذ فاصل من الجلوس كل 30 دقيقة، والوقوف أثناء التحدث في الهاتف أو مشاهدة التلفزيون.
كذلك يمكنك أن تجرب العمل وقوفاً بجانب مكتب مرتفع، واستغلال أي فرصة للحركة والمشي.
وذكر موقع Mayo Clinic الأميركي، أن الدراسات وجدت أن أي شكل من أشكال الحركة البدنية يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، بما يعني فقدان الوزن وزيادة الطاقة، كما يساعد في الحفاظ على قوة العضلات والقدرة على الحركة والصحة العقلية، لاسيما مع التقدم في العمر.

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