8 فوائد لرياضة رفع الأثقال

ترجمة: عزة يوسف

تتضمن رياضة رفع الأثقال العديد من الفوائد والإيجابيات النفسية والجسدية للرجال والنساء من مختلف الأعمار، وتزيد الشعور بالرفاهية، ويذكر موقع Daring to Live Fully الأميركي أهم فوائدها:

1- خسارة الدهون: بمجرد ممارستك لرياضة رفع الأثقال سوف تخسر الدهون الزائدة في جسمك، لو اعتمدت على حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية.

2- أكثر ذكاءً: تساعد رياضة رفع الأثقال في زيادة العوامل الكيميائية في الدماغ، مثل عامل النمو الذي يساهم في تكوين خلايا دماغية جديدة وإنشاء روابط بين خلايا الدماغ، ما يزيد من معدل الذكاء والإدراك.

3- تقليل التوتر: يعتبر رفع الأثقال أحد أهم الرياضات التي تحفز الجسم على إفراز الإندورفين، وهو من الهرمونات التي تساعد في الشعور بالسعادة.

4- الوقاية من السكري: يستهلك البناء العضلي الناتج عن رفع الأثقال الكثير من الطاقة التي تأتي من تفكيك السكريات، ما يساهم في خفض مستوى السكر في الدم ويقي من الإصابة به.

5- عظام قوية: يساهم رفع الأثقال في الحفاظ على كثافة العظام، ما يقلل خطر الإصابة بهشاشتها فتصبح أقل عرضة للتعرض للكسور.

6- مظهر شبابي: تحافظ الرياضة على الأنسجة العضلية بشكل عام، وتجعل الشخص يبدو أكثر شباباً، إذ تأتي مظاهر التقدم في العمر من خسارة القوة الجسدية.

7- السعادة: تساعد رياضة رفع الأثقال في تخفيض الغضب وتحسين المزاج العام، كما تخفف من أعراض الاكتئاب.

8- الثقة: رفع الأثقال يجعلك أقوى، والشعور بالقوة يعني الثقة، كما أنه يمنحك مظهراً جيداً يشعرك بتقدير ذاتك.