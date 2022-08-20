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التحقيق في تفشي بكتيريا في أربع ولايات أميركية

التحقيق في تفشي بكتيريا في أربع ولايات أميركية
20 أغسطس 2022 09:52

 قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تحقق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات من مصدر غذائي غير معروف مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم وينديز.
وأضافت أن من بين 37 مريضا، قيل إن 22 شخصا تناولوا شطائر ويندي مع الخس الروماني في ولاية ميشيجان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.
ولكن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب وأيضا ما إذا كانت الخضروات المستخدمة في شطائر وينديز قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.
وقالت سلسلة البرجر إنها تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة. ويوجد في الولايات الأربع ما يقرب من 1100 من أصل 5940 مطعما من مطاعم وينديز في الولايات المتحدة.
وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات. وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة فيمكن أن تسبب أنواع معينة تقلصات شديدة في البطن وإسهالا دمويا وقيئا.

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