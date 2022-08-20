الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اكتشاف علمي قد يقضي على المواد المسببة للسرطان

اكتشاف علمي قد يقضي على المواد المسببة للسرطان
20 أغسطس 2022 09:18

أبلغ باحثون في جامعة "نورث وسترن" الأميركية، عن توصلهم لطريقة يمكن من خلالها القضاء على المواد الكيميائية المسببة للسرطان والموجودة في مستلزمات الحياة اليومية، كأغلفة المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل النسائية.
 
وقال الباحثون إنهم تمكنوا من إزالة المواد المعروفة باسم "PFAS"، عن طريق استخدام الحرارة المنخفضة جنبا إلى جنب مع هيدروكسيد الصوديوم.

وتم العثور على"PFAS" في العديد من المنتجات، مثل المواد اللاصقة، والحاويات الصيدلانية، والأوراق، والدهانات.

وخلال تجربتهم، حدد العلماء في جامعة "نورث وسترن" رابطا ضعيفا عبارة عن سلسلة من ذرات الأوكسجين في نهاية روابط الكربون والفلور، والتي كانت في الأساس بوابة لفصل المواد الضارة الخطيرة.

ونظرا لأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيا اليوم، ظهرت منتجات بديلة في السوق خالية من PFAS مثل تلك المستخدمة في عبوات مياه الشرب.

أخبار ذات صلة
10 ملايين درهم لدعم مستشفى حمدان  بن راشد الخيري بدبي
رقاقة إلكترونية لقياس معدل انتشار السرطان في الجسم

ولطالما ارتبط التعرض طويل الأمد لـ PFAS بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن يستمر البحث في مقدار التعرض الذي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أخطر المخاوف الصحية.

وعلى مر السنين، فشلت الطرق المختلفة للقضاء على تلك المواد، حيث أن تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة أدى إلى تنامي الغازات المنبعثة منها في الغلاف الجوي، كما يتضح من اختبار وتحليل مياه الأمطار.

ولا يمكن لجسم الإنسان التخلص من تلك المواد، بسبب احتوائها على روابط كربونية قوية، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

المصدر: وكالات
السرطان
مرضى السرطان
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©