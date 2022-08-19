تحف قذفتها الأمواج

شعبان بلال (القاهرة)

ينتظر عبد الحق دهمي، أمام البحر ليلتقط قطع الأخشاب التي يلفظها الموج، بعد أن قضت رحلة طويلة في المياه، سبقتها رحلة عشرات السنين كقطعة من شجرة، يمشي لساعات على الشاطئ ليجمع الأخشاب وكأنها قادمة إليه وحده.

يقضي الفنان المغربي بين 5 إلى 7 ساعات يومياً سيراً على سواحل مدينة القنيطرة بحثاً عن تلك الأخشاب، تسرقه المتعة، فيجد نفسه سارياً على الأقدام مسافة 8 كيلومترات أو يزيد، ورغم ما في ذلك من مشقة، إلا أنه يكرر الأمر يومياً.

يقول دهمي، إن أمواج البحر تحمل تلك الأخشاب إلى الشاطئ بعد أن تقضي فيه بين سنة إلى ثلاث سنوات، خلالها تتغير طبيعتها عن الخشب العادي فتصبح أقل وزناً، وتعطيها الأملاح البحرية والشمس القوية ملمساً متميزاً يسهل التعامل معه وتطويعه وتحويله إلى مجسم مرآة أو جواد عربي أصيل ذي شعر متطاير.

لا يوجد من يهتم بهذه الأخشاب، أو يقدر قيمتها، فيحملها بين ذراعيه ويعود كمن حاز كنزاً ثميناً ويبدأ معها قصة جديدة ويمنحها حياة أفضل، أو على حد وصفه «أمنح الأخشاب حياة جديدة».

ويؤكد الفنان المغربي لـ«الاتحاد الأسبوعي» أن رحلته في تحويل بقايا الأخشاب العائمة إلى قطع من الفن التشكيلي بدأت منذ نهاية عام 2016، كانت مصادفة عندما شاهد شقيقه يقوم بالأمر ذاته، إلا أنه سلك اتجاهاً آخر، وأصبحت له بصمة خاصة تختلف عن عمل أخيه.

خلال رحلة المشي وتجميع الأخشاب، تتشكل القطعة الفنية في عقل عبد الحق، فيعود بها إلى ورشته الصغيرة، يبدأ العمل الجاد الذي قد يستمر إلى ثلاثة أشهر في القطعة الواحدة، وبعد الكثير من الجهد ومعالجة الأخشاب وقطعها وتركيبها مع بعضها البعض، تتحول إلى مجسمات بأشكال متنوعة مثل نجفة أو قطع ديكور تزين المنازل المغربية.

البحر يجود بالخير

وبحسب عبد الحق، فإن تلك القطع الفنية تلقى صدىً واسعاً بين سكان مدينته القنيطرة المغربية، خاصة أنه لا يوجد من يقدم هذا النوع من الفن إلا هو وشقيقه ولكل منهما أعماله وقطعه الفنية الخاصة. «البحر يجود بالخير دائماً»، هكذا يراه الفنان دهمي، ويشير إلى أنه بينما يرى الجميع الأخشاب العائمة بقايا أشياء زائدة عن الحاجة أو بلا قيمة، أو قمامة يجب التخلص منها، أراها قطعة أساس أو تتدخل فتكمل الأعمال التشكيلية الموجودة في مخيلتي