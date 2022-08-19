«السوشيال ميديا» هل هي كالسجائر  أضرارها خطيرة ؟!

واشنطن (الاتحاد)

كان الناس أمة واحدة، ثم أصبحوا اثنتين، ثم صاروا أكثر، حتى أضحت العائلة الواحدة - أحياناً - شعوبا وقبائل بالمعنى الحقيقي. من فعل هذا؟! .. فعلتها «السوشيال ميديا» عندما عمقت الخلافات وزادت المسافات، حتى بين الجيران والأصدقاء والأقارب.. القضايا المطروحة على المجتمعات الحديثة، التافه منها والجاد، فرضت نفسها بقوة على مجموعات الفيسبوك والواتساب وتيليجرام .. الخ. اندفع الجميع في مواجهات، لا طائل من ورائها، فظهر الشقاق واستحكم الاستقطاب. قامت «السوشيال ميديا» بعملية فرز غريبة. لم يعد الأصدقاء والأقربون، هم أولئك الذين تربطنا بهم صلات دم وقربي وعشرة طويلة.. صار للصداقة معنى آخر في الفضاء الإلكتروني. أصبح الـ Friends ، أصدقاء لمجرد أنهم يتفقون مع وجهات نظرنا وأرائنا وأفكارنا.. هؤلاء هم الذين صرنا نشكل معهم «عائلة بديلة» أسميناها «جروب».. أصبحنا نعيش معا فيما بات يعرف باسم «غرف الصدى»، حيث نحن جميعا نردد الأفكار نفسها.. ليس بيننا «مخالف» له وجهة نظر أخرى. لا نعرف سوى ما نعتبره نحن هو الحقيقة بعينها، حتى ولو كان ثمة آخرين «جروب آخر» يرى الأمور بطريقة مختلفة، ربما كانت هي الحقيقة بعينها أو جزء منها.

صنعت التقنيات الجديدة جزرا بشرية معزولة. ثم باعدت بينها المسافات.. وأعطت كل فريق ما يكفي من الأسلحة، ليستخدمه ضد كل من هو على الضفة الأخرى، لمجرد اختلاف الآراء حول توافه الأمور.

يقول الكاتب جوناثان هايدت بمجلة «ذي اتلانتيك» : «غيرت وسائل التواصل الحياة في أمريكا بألف طريقة، ويعتقد نحو اثنين من كل ثلاثة أمريكيين الآن أن هذه التغييرات للأسوأ. لكن الباحثين الأكاديميين لم يتوصلوا بعد إلى إجماع على أن وسائل التواصل ضارة. كان هذا بمثابة نعمة لشركات مثل ميتا، التي تجادل، كما فعلت شركات التبغ، بأن العلم لم «يستقر» على حقيقة بعد».

إذن، فهل يمكن فعلاً أن نعتبر السوشيال ميديا - كالسجائر- ضارة جدا أو بعض الشيء بالصحة النفسية أو اللياقة الذهنية للمجتمع ككل، خاصة في حالة الإدمان؟!. الباحثون الأكاديميون لم يحسموا الأمر بعد. والجدل مستمر بأميركا حيث يشعرون بوطأة التغيير الحاصل في الفضاء السياسي. فالاستقطاب الحاد الذي زرعته الميديا الجديدة بين الأميركيين خطير، حتى أن كثيرون يتساءلون عما إذا كانت السوشيال ميديا تقوض الديمقراطية والثقة بالمؤسسات الأميركية والصحة العقلية للمراهقين طوال الـ 15 عاماً الأخيرة.

لماذا حدث ذلك من الأساس؟! لأن التغييرات التقنية التي صنعتها شركات التكنولوجيا خلال الفترة من 2009 إلى 2012 ، زادت من قدرة المنصات الجديدة على نشر التعليقات بسرعة رهيبة، مما فاقم تأثيراتها الكارثية، حيث يمكن أن تنتشر الأكاذيب قبل أن يرتد إليك طرفك.

تلقف المتطرفون من كل ملة ودين وطائفة والمتصيدون وأصحاب النفوس المريضة، منزوعي الضمير والوعي، تلقفوا هذه الأسلحة الفتاكة، لبث سمومهم،، كأنهم ينتقمون من الأغلبية الصامتة التي كانت تزدريهم في كل مجتمع. الآن صاروا يهيمنون على الفضاء الإلكتروني برؤى وأفكار تنتشر كالفيروسات، حتى صار - المجتمع الأميركي- يشعر بفقدان الثقة في الديمقراطية ومؤسساتها. فكيف هو الحال في مجتمعات العالم الثالث، حيث لا توجد مؤسسات قوية ولا آليات فاعلة، قادرة على إدارة الخلافات بطريقة سلمية ؟!.