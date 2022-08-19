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«الكاتب» بوريس جونسون يبحث عن فرصة عمل

«الكاتب» بوريس جونسون يبحث عن فرصة عمل
20 أغسطس 2022 01:29

 لندن (الاتحاد)

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قبل أن يتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة في صيف 2019، كان بوريس جونسون كاتباً صحفياً لامعاً، وله مسيرة طويلة ناجحة في بلاط صاحبة الجلالة «الصحافة»، عمل خلالها بصحف عديدة مثل التايمز والديلي تليجراف وسبكتاتور. وكما لمع اسمه في دوائر السياسة البريطانية، كان له أيضا سمعة وصيت في عالم الميديا.
آخر صحيفة عمل بها جونسون كانت الديلي تليجراف، براتب قدره 275 ألف جنيه استرليني سنوياً، مقابل مقالات سياسية أسبوعية يكتبها على مدار 10 ساعات كل شهر، حسبما تقول صحيفة الجارديان. هذا الراتب الكبير جداً، الذي كان يتقاضاه جونسون، من عمله بالصحافة كوظيفة ثانية بجانب عمله السياسي، اعتبره ذات مرة «علف دجاج». لكنه الآن، وبعدما مغادرة 10 دواننج ستريت، صار يبحث عن أي فرصة جديدة، ولو بأقل من ذلك. وهو يدرس بالفعل عروضاً عدة، تلقاها مؤخراً، ليس من بينها أي عرض من صحيفته الأساسية تليجراف، التي كانت قد انتقدته إثر تفجر فضيحة «حفلات كورونا». يشعر جونسون بوطأة التحول الذي يواجهه الآن بعد الخروج من 10 دواننج ستريت. فدخله سينخفض   النصف إلى 84 ألف جنيه استرليني، وهو رجل مثقل بالأعباء العائلية والشخصية .. فلديه زوجة ونفقات إعالة أطفال كثر وطلاق مكلف، كما أنه يهوى الحياة المترفة.
  وقالت عدة مصادر في صحيفة «ديلي ميل» لجريدة الجارديان إنه تم الاتصال بجونسون لكتابة عمود في الصحيفة الشهيرة. غير أن المسؤولين في مقر رئاسة الحكومة رفضوا التعليق على ما يتردد في هذا الشأن، قبل رحيل جونسون، وكذلك امتنعت إدارة «ديلي ميل» عن إصدار أي تصريح. 
لكن في كل الأحوال يمكن لمثل هذا الاتفاق، في حال تم إبرامه، أن يعزز الروابط الوثيقة بين  جونسون وصحف دار «ذي ميل»، مع فوائد محتملة للأطراف المعنية. إذا أن بين جونسون وبول داكري رئيس تحرير الشركة الأم للصحيفة، الذي سعى رئيس الوزراء المستقيل لتعيينه رئيساً لهيئة تنظيم وسائل الإعلام «أوفكوم»، ثمة مصالح مشتركة.
المفارقة أن العلاقة القوية الحالية بين جونسون وصحف الدار تعد تحولاً مذهلاً عن الخريف الماضي، عندما كانت الصحيفة ديلي ميل تنتقده كثيراً، في عهد رئيس التحرير السابق جوردي جريج. 
وقد تم استبدال جريج بـ تيد فيريتي، وهو أحد مساعدي داكر الذي سبق أن أكد بجلاء ازدراءه لإدارة سلفه. وقد كانت زوجة فيريتي، جوان هيغارتي، صديقة لكاري جونسون - ونشرت على Instagram حول دعوتها إلى مقر رئاسة الحكومة بدعوة من زوجة رئيس الوزراء.
وفي الأشهر الأخيرة، دافعت صحيفة «ذا ميل» بقوة عن رئيس الوزراء بشأن فضيحة «حفلات كورونا»، ونشرت مقالات هجومية لا هوادة فيها على نواب حزب المحافظين الذين انتقدوا جونسون، وفعلت كل ما في وسعها لضمان فوز ليز تروس على ريشي سوناك ليكون رئيساً للوزراء، بحسب الجارديان.

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