د. شريف عرفة يكتب: ما نوع ساعتك؟

أثناء زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة، استوقفتني عدة ملاحظات تغلب عليها الطبيعة الاقتصادية... إذ لاحظت شكوى العديد من الناس من سعر الوقود، ونقاشهم حول أفضل محطة يمكن الملء منها (لأن السعر يختلف من واحدة لأخرى...) وكثيرا ما وجدت لافتات معلقة على واجهات المحال التجارية تطلب موظفين بشكل أكبر من المعتاد، وهو ما فسره لي واحد من رجال الأعمال هناك، بأن الحكومة صرفت منحة بطالة جيدة لمن تضررت أعمالهم بسبب كورونا، لدرجة أن بعض الناس اكتشفوا أن هذه الإعانة تفوق رواتبهم فقرروا ترك عملهم معتمدين عليها! ومن يريد تحسين دخله، يرفض العمل أكثر من 40 ساعة كي لا يخسر هذه الإعانة، ما يضطر المحال التجارية لتوظيف المزيد من العمال لتغطية هذا النقص!

علاقة الاقتصاد بالعلوم السلوكية والنفسية علاقة مدهشة... لدرجة أن هناك من يرى مؤشرات البورصة وكرسم بياني يوضح الحالة النفسية للمستثمرين ومدى ذعرهم أو اطمئنانهم لشركة ما بغض النظر عن المعايير الموضوعية... لدرجة أن أحد أكثر جوانب علم الاقتصاد إحكاما -من منظور العلم التجريبي- هو علم الاقتصاد السلوكي (بيهافيورال إيكونوميكس) الذي حاز مؤسسه دانييل كانيمان على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد.

المهم... كلما ذهبت لمكان في أي بلد، لاحظت أن حديث الناس تغلب عليه أمور اقتصادية ومالية، بعد أن مرت كورونا وجاءت أزمة أوكرانيا لتخلق وضعا اقتصاديا غير معتاد. هناك غلاء وعدم يقين وظيفي وهمّ تجاه الغد ربما أكثر مما مضى... وهو ما يستدعي التساؤل: كيف يمكن مقاومة هذا الضغط النفسي الجديد؟

من المعروف علميا -حسب دراسات وأبحاث عديدة- مدى اقتران العقلية المادية الاستهلاكية بتناقص الرضا عن الحياة بشكل عام. ويزيد تأثير ذلك بطبيعة الحال في أوقات الضغط الاقتصادي لأسباب عديدة. في مقال للكاتب الإماراتي الأستاذ «علي العمودي» يحمل عنوان «مظاهر قاتلة» دعا الناس لعدم ارتداء ساعات غالية عند زيارة أوروبا، لعدم استفزاز الأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة وللحد من جرائم السطو التي تزايدت مؤخرا. ويمكننا أن نضيف على ذلك أن مع الظروف الحالية لا ينبغي أن تكون المظاهر المادية هي المؤشر الحقيقي لقيمة المرء، بل أن ينبع تقدير الناس لغيرهم وأنفسهم من تميز الشخص نفسه، حسن أخلاقه أو علمه أو ثقافته أو اجتهاده... أو حتى أناقته وتناسق ملبسه، وليس نوع الحذاء الذي ينتعله أو ماركة القميص الذي يرتديه أو موديل السيارة التي يركبها. بالطبع هناك منتجات استهلاكية جميلة تسهل حياتنا، كالهاتف الذكي الذي تستخدمه مثلا، لكني أتحدث عن المنتجات التي تشتريها بسبب ماركتها أو موديلها فقط، لدرجة الاستدانة والتضييق على النفس في سبيلها!

يتداخل الاقتصاد مع مفاهيم نفسية عديدة مثل التقدير الذاتي والثقة بالنفس والتفاؤل والأمل... وفي الظروف الاقتصادية الصعبة يعاني من لا يجد لنفسه قيمة إلا في شراء ما لا يحتاج... بينما قيمة المرء الناضج نابعة من أهميته هو، لا من سلعة شراء منها هذا الشعور!