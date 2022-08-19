آلية جديدة تعيد الذاكرة لفئران مصابة بالزهايمر

اكتشف باحثون أميركيون أن زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة لدى الفئران المصابة بمرض الزهايمر أنقذت مشاكل الذاكرة لدى تلك الحيوانات. تُظهر الدراسة، التي نشرت في مجلة الطب التجريبي the Journal of Experimental Medicine، أن الخلايا العصبية الجديدة يمكن أن تندمج في الدوائر العصبية التي تخزن الذكريات وتستعيد وظيفتها الطبيعية، مما يشير إلى أن تعزيز إنتاج الخلايا العصبية يمكن أن يكون استراتيجية قابلة للتطبيق لعلاج مرضى الزهايمر. تنتج الخلايا العصبية الجديدة من الخلايا الجذعية العصبية عبر عملية تعرف باسم "تكوين الخلايا العصبية". أظهرت دراسات سابقة أن "تكوين الخلايا العصبية" ضعيف في كل من مرضى الزهايمر وفئران المختبر التي تحمل طفرات جينية مرتبطة بمرض الزهايمر، لا سيما في منطقة من الدماغ تسمى "الحُصين" وهي مهمة لاكتساب الذاكرة واستعادتها. في الدراسة الجديدة، عزز أورلي لازاروف من قسم علم التشريح وبيولوجيا الخلية في كلية الطب بجامعة إلينوي في مدينة شيكاغو الأميركية وزملاؤه عملية "تكوين الخلايا العصبية" لدى فئران مصابة بمرض الزهايمر. حذف الباحثون Bax، وهو جين يلعب دورًا رئيسيًا في موت الخلايا الجذعية العصبية، مما أدى في النهاية إلى نضوج المزيد من الخلايا العصبية الجديدة. أدت زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة، بهذه الطريقة، إلى استعادة أداء الحيوانات في اختبارين مختلفين يقيسان التعرف على المكان والذاكرة السياقية. من خلال وضع العلامات الفلورية للخلايا العصبية التي تنشط أثناء اكتساب الذاكرة واستعادتها، قرر الباحثون أنه في أدمغة الفئران السليمة، تشتمل الدوائر العصبية المشاركة في تخزين الذكريات على العديد من الخلايا العصبية المشكلة حديثًا جنبًا إلى جنب مع الخلايا العصبية الأكبر سنًا والأكثر نضجًا. تحتوي دوائر تخزين الذاكرة هذه على عدد أقل من الخلايا العصبية الجديدة في الفئران المصابة بمرض الزهايمر، ولكن تمت استعادة تكامل الخلايا العصبية المشكلة حديثًا عندما زاد تكوين الخلايا العصبية. كشفت التحليلات الإضافية للخلايا العصبية، التي تشكل دوائر تخزين الذاكرة، أن تعزيز تكوين الخلايا العصبية يزيد أيضًا عدد الفقرات التغصنية، وهي هياكل في نقاط الاشتباك العصبي معروفة بكونها ضرورية لتكوين الذاكرة، وتعيد النمط الطبيعي للتعبير الجيني للخلايا العصبية. أكد لازاروف وزملاؤه أهمية الخلايا العصبية المشكلة حديثًا في تكوين الذاكرة عن طريق تعطيلها على وجه التحديد في أدمغة فئران الزهايمر. حيث أدى تعطيل تلك الخلايا إلى عكس فوائد تعزيز تكوين الخلايا العصبية، ومنع أي تحسن في ذاكرة الحيوانات. يقول لازاروف "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن ضعف تكوين الخلايا العصبية في الحُصين يلعب دورًا في عجز الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر من خلال تقليل توافر الخلايا العصبية غير الناضجة لتكوين الذاكرة"، مضيفاً "تشير نتائجنا إلى أن زيادة تكوين الخلايا العصبية قد تكون ذات قيمة علاجية بالنسبة لمرضى الزهايمر".