«صفر إيرادات».. ظاهرة سينمائية جديدة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

شهدت صناعة السينما منذ بدء جائحة «كورونا» أزمات متلاحقة، وحققت بعض الأفلام «صفر إيرادات» تقريباً، وقد أنتجت السينما المصرية خلال العامين الماضين 54 فيلماً بلغت تكلفة إنتاجها نحو 47.6 مليون دولار، فيما حققت إيرادات قدر منها 33.2 مليون دولار، لتبلغ خسائر القطاع السينمائي 14.3 مليون دولار.

2020

في عام 2020 قدمت السينما المصرية 23 فيلماً، دخل 20 منها دور العرض السينمائي. فيما عُرضت أفلام كثيرة للمرة الأولى، عبر المنصات الرقمية في ظاهرة جديدة، وسط محاولة لاستغلال فترة العزل المنزلي.

وبلغت تكلفة إنتاج الـ23 فيلماً، 13.1 مليون دولار، فيما وصلت إيراداتها مجتمِعة إلى 6.2 مليون دولار، مع خسائر بلغت 7 مليون دولار.

وشهد القطاع السينمائي ظاهرة «صفر إيرادات» للمرة الأولى في تاريخه على مدى 5 أعوام، ورفعت 10 أفلام شعار «صفر إيرادات» بعد عرضها، منها «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي حقق 1 دولار بعد 12 أسبوعاً من عرضه، وحقق «الغسّالة» بطولة هنا الزاهد 12 دولاراً، فيما تراجعت أسهم رانيا يوسف وحقق فيلماها «صندوق الدنيا» و«دماغ شيطان» 8 دولارات، وحقق «الخطة العايمة» بطولة علي ربيع 5 دولارات.

أما «توأم روحي» بطولة حسن الرداد فحقق 20 دولاراً، «خان تيولا» بطولة وفاء عامر حقق 15 دولاراً، و«ماكو» حقق 18 دولاراً، أما «زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر فقد حقق 2 دولار، ليكون عام 2020 الأسوأ على القطاع السينمائي المصري منذ 5 أعوام.

2021

بعد الانفراجة التي شهدتها دور العرض بسبب تقليص الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كورونا»، شهد عام 2021 عرض 20 فيلماً، وبلغت تكلفة إنتاجها 15.1 مليون دولار، وإيراداتها مجتمِعة 12.3 مليون دولار، مع خسائر بلغت 4.2 مليون دولار.

ورفعت 7 أفلام شعار «صفر إيرادات» بعد عرضها، منها «أبو صدام»، بطولة محمد ممدوح وحقق 10 دولارات بعد 8 أسابيع من عرضه، فيما حقق «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني 20 دولاراً بعد 3 أسابيع، أما «أحمد نوتردام» فحقق 15 دولاراً بعد 6 أسابيع. وعانى الحظ السيئ نفسه «ديدو» بطولة كريم فهمي، فيما تقاسمت 3 أفلام «صفر إيرادات» وتم رفعها بعد أسبوعين من عرضها لانها حققت دولارين فقط، وهي: «الشنطة» بطولة بيومي فؤاد، «للإيجار» بطولة خالد الصاوي، و«فرق خبرة» بطولة محمد الشرنوبي.

2022

شهدت دور العرض السينمائي حتى منتصف عام 2022 عرض 14 فيلماً، وبلغت تكلفة إنتاجها مجتمِعة 18.9 مليون دولار، وإيراداتها 14.7 مليون دولار، مع خسائر بلغت 3.1 مليون دولار.

ورفعت 3 أفلام شعار «صفر إيرادات» ولم يزد اجمالي مبيعاتها عن 22 دولاراً بعد عرضها لمدة 5 أسابيع، وهي: «فارس» بطولة أحمد زاهر، «معالي ماما» بطولة بشري، و«11.11» بطولة إياد نصار.

حسابات مختلفة

قال المنتج المصري هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما لـ«الاتحاد»، بأنه لا يوجد عموماً ما يسمّى «صفر إيرادات» لأي فيلم بدور العرض، حتى لو لم يدخله أحد. وأوضح أن هذا لا يعني أنه حقق في المجموع العام «صفراً»، ولكن هناك حسابات سينمائية مختلفة ملخصها أن تحقيق إيرادات تبلغ 2.664 دولار، لأي فيلم على مستوى مصر يعني «صفر إيرادات».