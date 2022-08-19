أرماني ينقذ جيرانه من حريق بحزيرة نائية

روما (أ ف ب)

أجلت السلطات المحلية في جزيرة بانتيليريا الإيطالية النائية عشرات السياح بعد اندلاع حريق كبير في إحدى غاباتها، وساعد مصمم الأزياء جورجيو أرماني الذي كان يقضي إجازة هناك في إبلاغ السلطات وتنبيه جيرانه، واستضافهم في يخته الخاص لحين تدبير عملية الإجلاء. وأوضح جهاز خفر السواحل الإيطالي أن عملية الإجلاء بواسطة القوارب شملت 30 سائحاً بعد اندلاع حريق في غابة بشمال شرق الجزيرة الواقعة بين صقلية وتونس. ولم يتسبب الحريق بأي إصابات بشرية ولم يؤد إلى أضرار في الممتلكات، وتولت طائرتا «كانادير» إخماد الحريق.