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متعب الشعلان: "الحب موضة وانتهت"

متعب الشعلان
19 أغسطس 2022 20:05

مراد اليوسف (دبي)
"الحب موضة وانتهت.. ولونها الزاهي بهت".. بهذه الكلمات، أعلن الفنان الشاب متعب الشعلان عن جديده أغنية "الحب موضة" التي طرحها قبل أيام مصوّرة على طريقة "الفيديو كليب".
 وصرّح لـ "الاتحاد" قائلاً: كلمات الأغنية جميلة ومختلفة، وأحببت أن أقدمها كنوع من التميز والاختلاف في الطرح، وتشرفت بالتعاون من خلالها مع الشاعر القدير عبدالله أبو راس والملحن المميز محمد غازي.
وأضاف: صورت الأغنية في مصر بمدينة القاهرة مع فريق عمل نشيط، إخراج هبة غندور، وإنتاج تيونز آرابيا التى تقدمت لي كل خبراتها من أجل إيصال الأعمال بين الجمهور السعودي والخليجي والعربي، وتحت إشراف حسن طالب. وقام بتوزيع الأغنية موسيقياً المايسترو المصري مدحت خميس، وسجل الشعلان صوته في القاهرة.
 وقال: سجلت أغنية "الحب موضة" في القاهرة في استوديوهات صوت الحب، وكنت سعيداً بهذه التجربة الجديدة لي في أعرق الاستوديوهات بمصر، كما سجلت مجموعة أخرى من الأغنيات سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة قبل موعد طرحا أمام الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية:
ياقلب ماجابك ورا.. إلا العفو والمقدرة..
لو كنت قاسي يا حنون وقفوا على بابك سرا..
قلنا ولا هزك كلام.. ولا عتب ولا ملام..
أنا معك عايش كذا واهي عيشة والسلام..
الحب موضة وانتهت.. ولونها الزاهي بهت..

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