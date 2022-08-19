السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة ثاني أكبر معمرة في العالم عن 116 عاماً

تيكلا يونيفيتس
19 أغسطس 2022 20:01

توفيت البولندية تيكلا يونيفيتس، ثاني أكبر معمرة في العالم، اليوم الجمعة، عن 116 عاماً، على ما قال حفيدها لقناة "تي في إن 24" التلفزيونية البولندية.
تيكلا يونيفيتس مولودة عام 1906 في كروبسكو، وهي قرية في منطقة لفيف (أوكرانيا الحالية) كانت حينها جزءاً من الإمبراطورية النمساوية المجرية.
وتُصنف يونيفيتس، التي كانت في سن الثانية عشرة عندما نال بلدها استقلاله عام 1918، أكبر معمرة في التاريخ البولندي.
وحتى الحرب العالمية الثانية، عاشت يونيفيتس في منطقتها التي انتقلت السيادة عليها إلى بولندا في فترة ما بين الحربين العالميتين، بجانب زوجها الذي كان يدير مناجم ومتاجر.
ثم انتقلت عائلة يونيفيتس إلى المنفى في جنوب غرب بولندا، إثر ضمّ منطقة لفيف من جانب الاتحاد السوفياتي في عام 1945.
وقالت بلدية مدينة غليفيتسه (جنوب غرب) حيث عاشت يونيفيتس منذ عام 1945، في بيان، إن "تيكلا يونيفيتس ظلت مستقلة حتى عامها الثالث بعد المئة (...)، كانت تهوى السينما وبرامج التاريخ، وألعاب الورق (...)، والمطالعة، وصحبة الآخرين، والسفر".
وليونيفيتس خمسة أحفاد، وأربعة من أبناء الأحفاد، وأربعة من أحفاد الأحفاد، بينما لا تزال ابنتها الصغرى البالغة 93 عاما، على قيد الحياة.
ولا تزال الفرنسية لوسيل راندون، البالغة 118 عاما، عميدة الإنسانية منذ وفاة اليابانية كين تاناكا في 19 أبريل الفائت عن 119 عاما، بحسب قائمة كبار السن التي أنشأتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة (GRG).
وباتت ماريا برانياس موريرا، الأميركية من أصل إسباني البالغة 115 عاماً، ثاني أكبر شخص معمر في العالم، أيضاً بحسب GRG.

أخبار ذات صلة
شفيونتيك.. «الخيبة مستمرة»!
بروكسل تعرض المساعدة في التحقيق بشأن نفوق الأسماك بـ«أودر»
المصدر: رويترز
معمرة
وفاة
بولندا
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©