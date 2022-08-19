«قصر الإمارات».. وجهة علاجات الرفاهية

أبوظبي (الاتحاد) اتّخذ فندق قصر الإمارات خطوة رائدة جديدة لتوفير علاجات الرفاهية والجمال الشاملة مع إطلاق The Hideaway by Emirates Palace Spa «ذا هايداواي من سبا قصر الإمارات»، وهو بمثابة ملاذ أنيق يحاكي الحواس ويقوم على أقدم ممارسات العلاجات الشافية الهادفة إلى إعادة التوازن إلى الجسم والعقل والروح.تم تصميم «ذا هايداواي من سبا قصر الإمارات» بهدف منح الضيوف فرصة لتجديد النشاط وإعادة الطاقة إلى الجسم مع مجموعة من العلاجات والخدمات، إذ يتيح الاستمتاع برحلة تضمن الشعور بالحيوية والإشراق.
ويُعتبر«روز آند عود هوت كوتور» من أبرز العلاجات، وهو مصمم حسب الطلب ويتميز بزيت مستخرج من أجود الأخشاب، إلى جانب التقنيات المستوحاة من تقاليد حسن الضيافة العربية الأصيلة لتتلاءم مع احتياجات كلّ فرد. ويعيد هذا الملاذ الرائع تجسيد أجواء جزيرة تتّسم بنقاء تامّ مع جدران وعناصر ديكور داخلية باللون الأبيض، وعطورٍ حالمة وأصوات البحر الهادئة. وقد تم تصميم أجنحة السبا الهادئة بشكل يضمن الاسترخاء الشامل.
وتتنوّع الخدمات والمنتجات المعروضة في The Hideaway من سبا قصر الإمارات من تقنية الوخز بالإبر المتأصلة في صميم التدليك التايلندي، إلى العلاج الانعكاسي على الطريقة الصينية القديمة، والعلاج العطري المستوحى من ممارسات التدليك في الشرق والغرب معاً. وتتوفّر علاجات تجميل الوجه وعلاج الشعر والرأس بزيت الأرغان، وخدمة شرانق الورد، والحمامات الصوتية الخاصة التي يتولاها معالجون متخصصون. وتختتم جلسات العلاج بوجبة صحية خفيفة، مع وقت للاسترخاء في جناح العلاج الخاص.
وتشمل قائمة العلاجات مجموعة جلسات لمدة يوم كامل أو نصف يوم، ويقدم «ذا هايداواي» من سبا قصر الإمارات قائمة متنوّعة من علاجات الجسم لمساعدة الضيوف على التعافي والتخلص من السموم، والشعور بالنشاط واستعادة الشباب. وتشمل علاج شرنقة الورد لرشّ الجسم بالورد، وعلاج بعد الشمس المهدئ للوجه والجسم. أما علاجات التدليك الخاصة بالوجه فتسعى إلى تحقيق نتائج فورية باستخدام منهجيات متقدمة في علاج الجلد، يشرف عليها معالجون ذوو خبرة، وتقوم على تقنيات ومكونات عالية التركيز.