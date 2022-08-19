«أكوافنتشر بعد الغروب» يعود في27 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلنت حديقة أكوافنتشر المائية في «أتلانتس النخلة» عن عودة أكوافنتشر بعد الغروب، أضخم مهرجان تحت ضوء القمر في دبي. ويأتي بعد غياب 3 سنوات ليكون ختاماً لفعاليات موسم الصيف.

ويَعِد المهرجان الاحتفالي زواره، ممن تجاوزوا 16 عاماً، بتجارب حماسية ضمن أبراجه التي تضم 105 مرافق مميزة من ألعاب الركوب والمنزلقات والمعالم الترفيهية، ويتيح فرصة الاستمتاع بأبرز الإبداعات الموسيقية الصيفية في 3 مناطق لعروض منسقي الأغاني الحية. وتُقام فعالياته يوم السبت 27 أغسطس من الساعة 7:00 مساءً وحتى منتصف الليل.

ويُعدّ هذا الحفل الأول بعد إضافة برج ترايدنت في فبراير 2021، حيث أصبحت أكوافنتشر أكبر حديقة مائية في العالم. ويحظى الحضو بفرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية مع 28 منزلقاً مائياً ووجهة ترفيهية جديدة وفريدة، مثل أطول منزلق مائي من نوعه في العالم، وأطول منزلق عمودي في الشرق الأوسط، وأول لعبة قفز من المنحدرات في المنطقة.

ويتميز الحفل بأجوائه الحماسية مع أضواء الليزر ومؤثرات نارية تضيء الوجهات المفضلة مثل ليب أو فيث وسيلذرين وبوسايدون ريفينج.وتكتمل الأجواء المميزة مع أجمل الإيقاعات وعروض الموسيقى الحية التي يقدمها ألمع منسقي الأغاني من مختلف أنحاء العالم، مثل دي جي كيزا الباريسي، ودي جي كابو المصري، ومستر شيف كودس، منسق الأغاني الشهير في دبي.

