السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ناشئة مليحة» تخوض 4 مسارات

«ناشئة مليحة» تخوض 4 مسارات
19 أغسطس 2022 16:42

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور

قدّمت «ناشئة مليحة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين 4 مسارات نوعية في برامجها ضمن فعاليات «صيفك ويانا» لتشكل باقة مميزة من البرامج الصيفية وأكثرها متعة وإفادة.المسارات شملت الآداب والفنون، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة ومسار البرامج المجتمعية، لتحقق الاستثمار الأمثل في قدرات الناشئة وتأهيلهم لاستكمال مشوارهم التعليمي نحو علوم المستقبل وقدراته.
وحظي «ناشئة مليحة» بمجموعة نوعية من البرامج التي حققت أهدافها في إطار خطط المؤسسة لشهري يوليو وأغسطس خلال العطلة الصيفية لتشمل في مسار الآداب والفنون ورشاً في أسياسيات النص المسرحي والتدريب على علم المسرح والإعداد للعمل المسرحي المتكامل.
وشمل مسار العلوم والتكنولوجيا صناعة القوارب البلاستيكية والتعرف على الروبوت والبرمجة والتحكم وتركيب وبرمجة الروبوت وورشة في صناعة الكونكريت.
أما مسار الرياضة فحقق الإفادة للناشئة بمشاركتهم في الأنشطة الرياضية التي شملت كرة قدم الصالات والسباحة والألعاب المائية والبلياردو وتنس الطاولة ومسابقات عدة أكسبت الناشئة لياقة بدنية عالية.
وتكامل مسار البرامج المجتمعية مع المسارات الأخرى لإفادة الناشئة، شملت عدداً من البرامج، بينها «طور نفسك بشغف التعاون» ومحاضرة «الأسمدة العضوية الزراعية الحديثة» و«استثمر وقتك بالقراءة» مع مكتبة الذيد.
وأكد عبدالرحمن بن درويش مدير مركز ناشئة مليحة إلى أهمية الفعاليات المنفذة، والتي تشكل نقلة نوعية في البرامج المطروحة على مستوى منطقة مليحة من خلال تنوع الأنشطة المقدمة في العطلة الصيفية للناشئة ووفرتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
وأفاد بأنه قد تم تنفيذ البرامج والورش في إطار 4 مسارات عكست رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من أجل غد مشرق للناشئة وليمتلكوا فيها مهارات الواقع والمستقبل بأحدث البرامج وأكثرها إفادة. 

آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©