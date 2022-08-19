«ناشئة مليحة» تخوض 4 مسارات

الشارقة (الاتحاد)

قدّمت «ناشئة مليحة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين 4 مسارات نوعية في برامجها ضمن فعاليات «صيفك ويانا» لتشكل باقة مميزة من البرامج الصيفية وأكثرها متعة وإفادة.المسارات شملت الآداب والفنون، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة ومسار البرامج المجتمعية، لتحقق الاستثمار الأمثل في قدرات الناشئة وتأهيلهم لاستكمال مشوارهم التعليمي نحو علوم المستقبل وقدراته.

وحظي «ناشئة مليحة» بمجموعة نوعية من البرامج التي حققت أهدافها في إطار خطط المؤسسة لشهري يوليو وأغسطس خلال العطلة الصيفية لتشمل في مسار الآداب والفنون ورشاً في أسياسيات النص المسرحي والتدريب على علم المسرح والإعداد للعمل المسرحي المتكامل.

وشمل مسار العلوم والتكنولوجيا صناعة القوارب البلاستيكية والتعرف على الروبوت والبرمجة والتحكم وتركيب وبرمجة الروبوت وورشة في صناعة الكونكريت.

أما مسار الرياضة فحقق الإفادة للناشئة بمشاركتهم في الأنشطة الرياضية التي شملت كرة قدم الصالات والسباحة والألعاب المائية والبلياردو وتنس الطاولة ومسابقات عدة أكسبت الناشئة لياقة بدنية عالية.

وتكامل مسار البرامج المجتمعية مع المسارات الأخرى لإفادة الناشئة، شملت عدداً من البرامج، بينها «طور نفسك بشغف التعاون» ومحاضرة «الأسمدة العضوية الزراعية الحديثة» و«استثمر وقتك بالقراءة» مع مكتبة الذيد.

وأكد عبدالرحمن بن درويش مدير مركز ناشئة مليحة إلى أهمية الفعاليات المنفذة، والتي تشكل نقلة نوعية في البرامج المطروحة على مستوى منطقة مليحة من خلال تنوع الأنشطة المقدمة في العطلة الصيفية للناشئة ووفرتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

وأفاد بأنه قد تم تنفيذ البرامج والورش في إطار 4 مسارات عكست رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من أجل غد مشرق للناشئة وليمتلكوا فيها مهارات الواقع والمستقبل بأحدث البرامج وأكثرها إفادة.