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دنيا

«النساء وفيراري».. القصة غير المروية

«النساء وفيراري».. القصة غير المروية
19 أغسطس 2022 16:40

تدعو «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفها للانطلاق في رحلة فريدة عبر الزمن واستعراض تاريخ سائقات سيارات فيراري من العناصر النسائية الملهمة خلال الأيام الأخيرة من معرض «النساء وسيارات فيراري: القصة غير المروية» الذي يتواصل حتى نهاية أغسطس. 
«معرض النساء وسيارات فيراري: القصة غير المروية» يُنظم بالتعاون مع متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية، ويسلط الضوء على المسيرة المميزة لأبرز سائقات السباقات من السيدات لدى فيراري. 

ويتعرف ضيوف المعرض على قصص نخبة من «سيدات فيراري»، بالإضافة إلى مجموعة من طرازات فيراري الفريدة مثل «لا فيراري»، و458 تشالينج، وفيراري F4، وفيراري FF، وفيراري 458 سبيشيالي، وفيراري 166 بيرلينتا المملوكة لشخصيات نسائية مثل مايا فيغ، أول سيدة في أكاديمية فيراري، والسائقة السعودية أسيل الحمد، والسائقة ديبورا ماير، والنجمة العالمية بيونسيه نولز.وتستقبل «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفها بأجمل التجارب الترفيهية من خلال أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً فريداً تناسب الضيوف والعائلات من مخنلف الأعمار، كما توفر مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات الإيطالية والدولية، بالإضافة إلى أكبر متجر لمنتجات فيراري. 
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق العائلية والعروض الحية لضيوفها. 

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وتواصل «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي، ، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، الدخول باستخدام نظام»المرور الأخضر«عبر تطبيق»الحصن الإماراتي".

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