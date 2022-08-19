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6 تغيرات في جسم الحامل

6 تغيرات في جسم الحامل
19 أغسطس 2022 16:39

ترجمة: عزة يوسف
يمر جسم المرأة بالعديد من التغيرات أثناء فترة الحمل، إلا أن كل حمل يختلف عن الآخر، بل تختلف مراحله الحمل لدى السيدة نفسها. ويساعد موقع Her Beauty لنصائح الجمال، على معرفة التغيرات الجسدية والعاطفية خلال هذه الفترة.

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1 - التغيرات الهرمونية: 
تتعرض الحوامل لارتفاع كبير في هرمونات البروجسترون والإستروجين، ما يتسبب بتغيرات المزاج، حيث تساعد الهرمونات الجنين على النمو بطريقة صحية.
2 - زيادة الوزن: 
من الشائع أن يزداد وزن المرأة ويحتفظ جسمها بالكثير من السوائل خلال الثلث الثاني من الحمل. ولتخفيف آثار ذلك، عليها تجنب الوقوف لفترات طويلة وتقليل استهلاك الكافيين.
3 - تغيرات حسية: 
قليل من الناس يعرفون أن الحمل لا يؤثر فقط على حاسة التذوق فحسب، بل يؤثر أيضاً على حاستيّ الشم والبصر. وبالرغم من معاناة بعض الحوامل من عدم الارتياح أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، فإن معظمهن يعدن إلى الرؤية السابقة للحمل بعد الولادة. وقد يتسبب الحمل أيضاً برغبة شديدة في تناول الأطعمة المالحة والحلوة والحامضة بسبب اضطراب التذوق أو انخفاض القدرة على التذوق.
4 - علامات التمدد:
 بينما يستعد الجسم لتزويد المولود الجديد بالحليب، قد تعاني بعض النساء من علامات التمدد وتغير شكل الثديين مثل ازدياد حجمهما بسرعة بسبب توسع قنوات الحليب.
5 - الشعر والأظافر:
 يُلاحظ الكثير من النساء غزارة في نمو الشعر والأظافر أثناء الحمل، وقد يعاني بعضهن من تساقط الشعر أو ترققه. ويُعتبر تناول الأطعمة الصحية وفيتامينات ما قبل الولادة أمراً مهماً أثناء الحمل.
6 - الهضم: 
قد تتسبب هرمونات الحمل بالرغبة الشديدة في تناول بعض أنواع الطعام أو الشعور بالغثيان، كما يعاني الكثير من النساء الحموضة المعوية في الثلث الأخير من الحمل، حيث يمكن أن تساعد الوجبات الصغيرة والمتكررة ومضادات الحموضة في الحد من ذلك.

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