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دنيا

اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة "أبل"

اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة "أبل"
19 أغسطس 2022 09:56

أعلنت شركة "أبل" أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف "آيفون" ولوحيات "آيباد" وكمبيوتر "ماكبوك"، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.
 
وأضافت "أبل"، أنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".

وفي تحديث أمني على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأميركية إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقا ضارا "قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

ونصح خبراء الأمن الإلكتروني المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي "آيفون 6 إس" والطرز الأحدث، وأجهزة "آيباد" الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "مونتيري".

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كما أن الثغرة قد يؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى "آيبود".

ويأتي التحذير لمستخدمي أجهزة "أبل" قبيل الموعد المنتظر في سبتمبر المقبل لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذي يتوقع أن يحمل اسم "آيفون 14".

المصدر: وكالات
آبل
آيفون
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