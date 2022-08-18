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البابا فرنسيس حزين بسبب حريق كنيسة في القاهرة

حريق كنيسة أبو سيفين في القاهرة
19 أغسطس 2022 01:30

أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" بسبب الحريق الذي أدى إلى مقتل 41 شخصاً في كنيسة في القاهرة، بحسب برقية وجهها الفاتيكان إلى رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني.
وورد في الرسالة، التي وقعها مسؤول الدبلوماسية في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين "شعر البابا فرنسيس بحزن شديد بعد أن علم بالحريق في كنيسة أبو سيفين والذي تسبّب بوفاة العديد من الأشخاص بينهم أطفال".
وقدّم البابا فرنسيس "تعازيه الخالصة وتضامنه مع الجرحى والمتضررين من هذه المأساة".
واندلع الحريق، الناجم عن خلل كهربائي خلال قداس، في كنيسة أبو سيفين الواقعة في شارع في إمبابة، وهي منطقة مكتظة بالسكان على الضفة اليسرى لنهر النيل.
وأكدت السلطات أنّ 41 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون.

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المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
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