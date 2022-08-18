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«أس أل أس» جاهز على المنصة

«أس أل أس» جاهز على المنصة
19 أغسطس 2022 02:20

واشنطن (أ ف ب) 

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وصل الصاروخ الأميركي العملاق الجديد «أس أل أس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى منصة الإطلاق في قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، في محطة أخيرة قبل إقلاعه إلى القمر أواخر الشهر الجاري. وتمثل هذه المهمة أول رحلة في إطار برنامج «أرتيميس» الأميركي الضخم للعودة إلى القمر... وهي مهمة غير مأهولة، هدفها اختبار الصاروخ والكبسولة «أوريون» المثبتة التي يحملها لضمان قدرتهما على نقل طواقم بشرية بأمان إلى القمر اعتباراً من 2024. والصاروخ الجديد قيد التطوير منذ أكثر من عقد، وسيكون الأقوى في العالم بعد تشغيله. ويبلغ ارتفاعه 98 متراً.

ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
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