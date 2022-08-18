منار المرزوقي صانعة الدمى

خولة علي (دبي)

اختارت منار المرزوقي نسج ذكريات الطفولة وتجسيد تفاصيلها في صناعة الدمى وحياكتها، فبدأت بعرائس بسيطة في مظهرها، ثم قدمتها بطريقة متقنة وأكثر احترافية، لتعبِّر من خلالها عن الثقافة المحلية، وتنافس المعروض في الأسواق. وشغفها في الأعمال اليدوية، جعلها تبدع وتطور مهارتها وتؤسس مشروعاً فنياً تشجع من خلاله على أهمية العمل الحرفي.

علاقتها منذ الصغر بعالم الدمى، جعلتها تبحث عن تحويل حلم الطفولة وذكرياتها إلى واقع حسي ملموس له قيمته وأهميته. وتقول منار المرزوقي إنه لطالما كانت الدمى مرآة لثقافة الشعوب، بما تحمله من دلالات ومفاهيم اجتماعية ترويها. نجدها بسيطة في مظهرها لكنها عميقة في مدلولاتها وقيمتها، وهي بمثابة إرث تاريخي تحافظ عليه الكثير من الشعوب التي اشتهرت بصناعتها للدمى وفقاً لطبيعة الخامات الموجودة في بيئتها. وقد اشتهرت الجدات في الإمارات بصناعة الدمى لإسعاد الأطفال، وغرس المورث الشعبي والهوية المحلية في نفوسهم.

دقة ومهارة

تروي المرزوقي رحلتها في صناعة الدمى التي بدأتها عام 2010 على يد والدتها معلمة الفنون، حين دربتها على كيفية حياكة العرائس متقنة الصنع. وكانت تتابعها بشغف واهتمام، حتى تعلمت مهارة العمل على آلة الحياكة التي تتطلب الدقة في استخدامها لتتمكن من تشكيل الدمى بأناملها الصغيرة. ومع عملها الدؤوب في حياكة الدمى وصناعتها بأشكال وأحجام مختلفة، تسعى دائماً إلى تطوير مهاراتها من خلال البحث عن تقنيات جديدة. وتعتبر أن الفنان لابد أن يطور نفسه عبر الاطلاع والاستفادة من الحرفيين وأصحاب الخبرات من الثقافات أخرى، وأخذ ما يناسب ثقافته، لأن التنويع أمر مطلوب من حين إلى آخر للاستمرار في الحرفة، وفي سوق صناعة الدمى الذي يشهد تنافساً كبيراً بين منتجيه.

جهد وتحديات

من التحديات التي تواجهها منار المرزوقي في هذه الحرفة، الجهل بقيمة المنتج اليدوي وتميزه عن الصناعات التي تنتجها الآلات، ومدى ما يبذله الفنان من جهد ويقدمه بكل حب. فكل دمية تصنعها لها وقع خاص في نفسها، من لحظة وضع الفكرة ورسم ملامحها إلى اكتمال أجزائها، حيث تكون صورتها مطبوعة في مخيلتها. والدمية التي تُنفذ يدوياً لا يمكن أن تتكرر، بخلاف ما تنتجه الآلات التي تصنع النموذج نفسه بكميات كبيرة. كما أن طلب بعض الزبائن صنع دمية بملامح معينة وتنفيذها بحذافيرها، يشكل لدى المرزوقي نوعاً من التحدي.

ثمرة التعب

وتتحدث المرزوقي عن أهمية العمل اليدوي وأثره على الحرفي عندما يرى ثمرة تعبه بين يديه، ما يعزز الثقة بالنفس والشعور بقيمة الذات. وتشير إلى أن لمثل هذه الصناعات دوراً بالنهوض بالمجتمع اقتصادياً، كما يساهم في تضييق الخناق على البطالة، مع الإيمان بأهمية الحرف اليدوية والجدوى منها.

معارض

تسعى منار المرزوقي إلى المشاركة في المعارض العالمية لصناعة الدمى، والتي تُعتبر خطوة مهمة للاطلاع على ما حققته هذه الصناعة من تطور.