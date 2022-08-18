آسيا الشحي.. «رحلة تميُّز»

هناء الحمادي (أبوظبي)

رسمت آسيا الشحي لنفسها خطاً واضحاً منذ البداية، بالبحث عن الذات واكتشاف الشغف من خلال التجارب المختلفة واقتناص الفرص، وكانت ترغب في ترك أثر طيب أينما حلَّت. آسيا الشحي، بكالوريوس هندسة إلكترونية من كليات التقنية العليا، خلال المرحلة الدراسية صممت مشاريع تقنية حازت من خلالها جوائز محلية وإقليمية عرضت في معارض عالمية، وتم تقديمها للتسجيل كبراءة اختراع، مثل مشروع «كشتة» الذي فاز بالمركز الأول ضمن مسابقة لـ «الاتحاد للطيران» بين أكثر من 6000 مشاركة.

ابتكرت آسيا الشحي تطبيقاً فكرته تصميم برنامج متكامل لزوار الدولة لأيام قليلة، يضع لهم برنامجاً لقضاء وقتهم بناءً على اهتماماتهم وميزانياتهم المحددة. ويحتوي التطبيق على معلومات عن الإمارات السبع، وقاعدة بيانات تمكّن مستخدميه من الاستفادة من وقتهم خلال فترة وجودهم في الدولة. ويهتم بتعزيز السياحة في الإمارات، وتوفير منصة متكاملة لمن لا يملك المعلومات الكافية.

ترجمة الإشارة

أما المشروع الثاني، فهو اختراع «القفاز الذكي»، عبارة عن جهاز يُلبس باليد من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التحدث، بحيث يقوم باستخدام أدوات استشعار مُبرمجة بترجمة الإشارة إلى كلمات مسموعة ومقروءة، توفر طريقة تواصل مفهومة وتساعد على الاختلاط بالناس بشكل أكبر. وتم تبني الاختراع من قبل شرطة دبي وعُرض في عدة معارض، بينها «جايتكس».

وتميزت الشحي بتطوير حلول تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول للشبكات، وفي البرمجة وتطوير تطبيقات للهواتف والحواسيب باستخدام لغات برمجة مختلفة، بالإضافة إلى تطوير كامل لها مع قاعدة بيانات.

قفاز ذكي اخترعته آسيا الشحي (من المصدر)

قصص نجاح

تعمل آسيا الشحي رئيس ومؤسس مجلس اتصالات للشباب، وتعمل في تحليل قيمة المشاريع التقنية الخاصة بأتمتة الشبكات والعلوم المتقدمة. نالت جائزة «قصص النجاح» من مؤسسة الإمارات للشباب، وجائزة «بالعلوم نفكر» المركز الأول فئة تكنولوجيا العلوم الصحية عام 2017. تطوعت في القمة العالمية للحكومات بين عامي 2016 - 2018، وكانت عضو مجلس الشباب، ونائب رئيس لجنة حفل افتتاح وعضوية اللجنة الرئيسة للمؤتمرات عام 2018.

غرس وحلم

آسيا الشحي سجلها حافل بالكثير من المشاركات التي تفتخر بها، بينها تجربتها مع إكسبو دبي 2020. وتقول عنها: كانت تجربة استثنائية أن نمثل الدولة المستضيفة ونقابل الزوار والشخصيات والوفود الرسمية من الدول والشركات، ونمثل الدولة بأفضل تمثيل ونقدم أجمل تجربة وذكرى لا تنسى.

وتضيف: كانت تجربة جميلة أن تقابل في كل مرة ضيفاً من دولة مختلفة وننقل له رحلة الاتحاد ودولة الإمارات حيث تتحقق الأحلام. ونحن كشباب ثمرة هذا الغرس الذي بدأه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والحالمون الأوائل. ويكفي فخراً وعزة أن أكون متحدثة في اليوم العالمي للتطوع في إكسبو 2020، كما تم اختياري في برنامج «قادة صناع الأمل» والتخرج منه. ومن المبادرات التي لا أنساها التنسيق لحملة 10 مليون وجبة في أول عام للمبادرة.

صناعة الأثر

سقف طموحات آسيا الشحي لا ينضب، وتتمنى الاستمرار في صناعة الأثر واقتناص كل فرصة في أن تتعلم شيئاً جديداً والحصول على خبرات جديدة. وتقول: أود أن أضيف إلى مهاراتي الهندسية علوماً في مجالات مختلفة ولاسيما في المجال المالي. فالمهارات التي يمتلكها المهندس وطريقة التفكير النقدي وعقلية حل المشاكل، تمكنه من العمل. وأرى أن ذلك سيمكنني من التميز في مجالات عملية مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وعروض الافتتاح على غرار ما قدمته في مؤتمرات مثل «أقدر» و«آيسنار».

رخصة غواص

تعشق آسيا الشحي ممارسة الرياضة، وشاركت في سباقات عدة وحازت رخصة غواص معتمد، وتسعى حالياً إلى الحصول على «الليسن» المتقدم. ولديها مهارات في السباحة والتجديف والصيد والتنس والبادل وكرة القدم والملاكمة. وتحب إعداد القهوة، وتعتبرها لغة للتعبير عن المحبة.

المرأة الإماراتية

تشعر آسيا بالفخر لما وصلت إليه المرأة الإماراتية، حيث أثبتت إنجازاتها جدارتها في مختلف المجالات، وأثبتت نفسها في محافل محلية وعالمية ورسخت اسمها على قوائم الأكثر تأثيراً. وترى أن المرأة الإماراتية اليوم متميزة، سواء في تربية جيل قوي يحمل رؤية الدولة، أو في مجال الأعمال.