في حواره لـ «الاتحاد»: أحمد عز كيف يستعد لـ«صقر المحروسة»؟

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ الممثل المصري أحمد عز التحضيرات لفيلمه الجديد «صقر المحروسة»، وأكد أنه قرر الابتعاد عن الدراما التلفزيونية خلال الفترة المقبلة والتركيز على السينما، معتبراً أن فيلم «كيرة والجن» من أهم التجارب في مشواره الفني. وذكر أنه معجب بالأعمال التاريخية وشغوف بالشخصيات المخابراتية التي ينتظرها الجمهور وتتناغم مع حسه الوطني.

أول تجربة تاريخية

في حواره مع «الاتحاد» ذكر أحمد عز أنه في إجازة بعد عام من العمل المتواصل داخل الاستوديوهات لتصوير «الاختيار 3» و«كيرة والجن»، وسيبدأ قريباً جلسات عمل مكثفة مع السيناريست محمود حمدان والمخرج أحمد علاء للاستقرار على التفاصيل النهائية لفيلم «صقر المحروسة». ويعمل المخرج حالياً على اختيار التصاميم والملابس المقرر ظهور المحاربين بها، وأماكن التصوير، لاسيما أن العمل ضخم ويحتاج إلى تحضيرات كثيرة ودقيقة.

وقال: إن «صقر المحروسة» أول تجربة في مسيرتي الفنية لتقديم عمل سينمائي تاريخي يعود للعصر الإسلامي، ويتطلب استعدادات خاصة من تدريبات على ركوب الخيل ولياقة بدنية عالية، لوجود بعض المشاهد التي تتضمن العديد من المبارزات، حيث أجسد شخصية حقيقية، وسيتم التصوير بين مصر والإمارات والمغرب والأردن.

«صقر وكناريا»

وتحدث عز عن فيلم جديد مع المخرج شريف عرفة، يجري حالياً كتابة السيناريو والحوار له، وذلك بعدما قدما معاً فيلميّ «الممر» و«الجريمة» اللذين حققا نجاحاً كبيراً، وفيلم آخر مع المخرج أحمد علاء بعنوان «صقر وكناريا» والذي تعاقد عليه منذ أكثر من عام، يشارك في بطولته ماجد الكدواني ونيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تأليف أيمن وتار.

وقال: إن علاء صاحب مدرسة مهمة في الإخراج، وهو مطّلع ويطوِّر من أدواته، ويركز في كل صغيرة وكبيرة ويشبهني في هذا الحرص، لذا نرتاح في العمل سوياً.

حس وطني

وأوضح أن الطابع الوطني في أعماله نابع من حسه الوطني، قائلاً: عندما صوَّرت فيلم «الممر» كان في وقت مهم لأننا نمتلك كماً كبيراً من المهام التي نفذناها بقوة، وكذلك «هجمة مرتدة»، من ملف حديث للمخابرات المصرية، وفيلم «العارف»، ثم «الاختيار 3» ومؤخراً «كيرة والجن»، وهذا أقل شيء يمكن أن أقدمه إلى بلدي، وتاريخنا المصري مليء بالأبطال منذ الفراعنة وحتى وقتنا الحالي.

وعن أسباب تقديمه عدداً من الشخصيات التي تنتمي إلى الأعمال المخابراتية قال: الحقيقة أنني ومنذ صغري أحب جداً الشخصيات المخابراتية، لأنها تتميز بالقوة والشهامة والمبادئ، وأنبهر بها لأنها مهما قدمت من تضحيات لا تنتظر مكافآت أو أوسمة أو حتى كلمة شكر. وهذه الأدوار تتضمن كل عوامل الجذب، ونحن كمشاهدين وعلى مدى تاريخ الدراما، ارتبطنا بشخصية ضابط أو عميل المخابرات، فهي تجد قبولاً عند الجمهور الذي ينتظرها مثل «جمعة الشوان»، و«رأفت الهجان» بكل شخصياته.

وأعرب أحمد عن سعادته بردود الفعل حول فيلم «كيرة والجن»، الذي طُرح مؤخراً في دور العرض المصرية والعربية واقتربت إيراداته من 200 مليون جنيه كأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، إذ إن عناصر العمل كانت كفيلة بجذب الاهتمام.

وقال: قرأت رواية 1919، قبل أن تتحول إلى عمل سينمائي بعنوان «كيرة والجن» واطلعت على شخصياته الرائعة، وهو من الأفلام الطويلة، ويتميز على المستويين الإنتاجي والإخراجي، ويهدف إلى الحفاظ على رسالة السينما. وأنا حريص على صناعة اسم مشرِّف في أرشيفي الفني.

أخ وصديق

نفى أحمد عز ما حاول البعض الترويج له عن وجود خلافات بينه وبين كريم عبدالعزيز، وقال: هذا كلام سخيف، وأنا في الأساس من جمهور كريم، واكتسبته صديقاً وأخاً مقرباً مني جداً، وأتمنى له النجاح والتوفيق. هو نجم كبير جمعتنا عشرة قوية، وكنت سعيداً بمشاركتنا في «كيرة والجن»، وأنا فخور بالعمل معه.