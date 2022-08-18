Bullet Train رحلة «الموت الأبيض»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رحلة في اليابان على متن قطار سريع من طوكيو إلى كيوتو مليئة بمشاهد الأكشن والفنون القتالية ضمن قصة مشوقة مختلفة يلعب بطولتها الممثل العالمي براد بيت، مع توليفة غنية من أبرز ممثلي هوليوود واليابان، في الفيلم الجديد «قطار سريع» - Bullet Train الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية.

الفيلم سيناريو زاك أولكويتش، وهو مبني على رواية يابانية للمؤلف كوتارو إيزاكا تحمل العنوان نفسه، تولى إخراجه ديفيد ليتش، وشارك في بطولته جوي كينج، آرون تايلور جونسون، بريان تيري هنري، مايكل شانون، هيرويوكي سانادا، ميراج جربيك وساندرا بولوك.

قتلة مأجورون

تبدأ المشاهد الأولى للفيلم بمجموعة من المسافرين على متن القطار السريع، ومع سرد الأحداث يتبيّن أنه على متن القطار 5 قتلة مأجورين اجتمعوا بالمصادفة لتنفيذ مهمة من دون معرفة بعضهم البعض، وأحدهم يحمل اسماً حركياً. ولعب براد بيت دور القاتل المأجور «ليديباج - الدعسوقة»، آرون تايلور جونسون في دور «يوسفي»، براين تايري هنري دور «ليمون»، باد باني دور «ذئب» وزازي بيتز دور «دبور». ويظهر مع الصديقين «يوسفي» و«ليمون» ابن زعيم عصابة شهير يُدعى «الموت الأبيض» يجسد دوره مايكل شانون. أُعطيت لهما مهمة إحضار الابن مع حقيبة من المال وتسليمهما له من طوكيو إلى كيوتو، وعلى القتلة المأجورين الآخرين البحث عن الحقيبة وأخذها قبل وصولها إلى «الموت الأبيض».

براد بيت في لقطة من الفيلم

معارك ضارية

يدخل القتلة المأجورون في معارك ضارية على متن «القطار السريع»، في محاولة للاستيلاء على الحقيبة، إلى أن يكتشفوا أن عاملاً مشتركاً يجمعهم بهذه المهمة، حيث أرسل «الموت الأبيض» لكل منهم رسالة ليجتمعوا ويقتلوا بعضهم بعضاً. والسبب أن القدر جمعهم حينما قُتلت زوجته في حادث سير متعمَّد، لذلك نفذ هذه الخطة لكي ينتقم منهم.

أسلوب مرِح

مع الأداء الرائع لأبطال الفيلم، بدا واضحاً أن براد بيت لا يزال يحافظ على نهجه في أفلام الأكشن، بالمزج بين مشاهد الأكشن وأسلوبه المرح، إلى جانب خبرته الاحترافية في الفنون القتالية، ولا سيما أنه كان يعتقد في الفيلم، أن كل ما يواجه من عقبات مع الآخرين بسبب حظه السيئ، ويقتنع بعدها بأن كل موقف حدث له في الزمان والمكان، أساسه القدر.