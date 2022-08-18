قناع النحاس.. لماذا يُستخدم؟

أبوظبي (الاتحاد)

طوَّر باحثون يابانيون وكوريون مادة نانوية مبتكَرة من النحاس مضادة للميكروبات الضارة، يمكن ارتداؤها على شكل قناع وتلتصق بجلد الإنسان، لإزالة أي بكتيريا موجودة على الجلد فوراً. وقام العلماء بتعديل النحاس عبر تقنية النانو لجعله مادة مريحة مضادة للميكروبات، وتم تقطيعه إلى خيوط رفيعة للغاية ودمجها في ترتيب عشوائي لتشكيل شبكة ضوئية تحمي البشر من الالتهابات. وذكر موقع Science Times الأميركي للأبحاث أنه منذ اكتشاف هذه التقنية، استُخدم النحاس في العديد من الدراسات ضد الميكروبات نظراً لخصائصه المتفرِّدة. وفي مصر القديمة استُخدم النحاس للسبب نفسه، ثم أصبح يُستخدم في التطبيقات الطبية وليس في الابتكارات الكهربائية فحسب.