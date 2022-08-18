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دنيا

فيتامينات تتعارض مع بعضها

فيتامينات تتعارض مع بعضها
18 أغسطس 2022 18:31

عزة يوسف (القاهرة)
ترجمة: عزة يوسف

يلجأ الكثيرون إلى مكملات الفيتامينات لسد الثغرات في النظام الغذائي، من دون معرفة أفضل استراتيجية لتناولها، وقدم موقع She Knows الأميركي قائمة ببعض الفيتامينات التي يجب عدم تناولها مع بعضها:

الماغنيسيوم والكالسيوم

يوصي الخبراء بعدم تناول المغنسيوم مع الفيتامينات المتعددة، حيث يتعارض مع امتصاص المعادن الأصغر الموجودة في الفيتامينات المتعددة مثل الحديد والزنك. ويجب الامتناع عن تناول الكالسيوم أو الماغنسيوم أو الزنك معاً، حيث يحدث تضارب على امتصاصها.

فيتامينات د - ه - ك

أثبتت الدراسات أن امتصاص فيتامين «ك» قد يقل عند تناوله مع فيتامينات أخرى قابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامين «ه» وفيتامين «د»، لذا يُنصح بوجود وقت فاصل مدته ساعتان على الأقل بين هذه الفيتامينات لزيادة مستوى امتصاصها.

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النحاس والزنك

تجنب تناول مكملات النحاس مع الزنك في الوقت نفسه لأن الزنك، على الرغم من فائدته في تعزيز الجهاز المناعي، إلا أنه يمكن أن يعوق امتصاص الجسم للنحاس المهم أيضاً.

الحديد والشاي الأخضر

لا يعتبر الشاي الأخضر مكملاً غذائياً، بل مشروب مفيد غني بمضادات الأكسدة، إلا أن الشاي الأخضر يمكن أن يتسبب بنقص الحديد إذا تم تناوله بكميات كبيرة لفترات طويلة، كما يقلل الحديد بدوره من فعالية الشاي الأخضر.

ج وب 12

أثبتت الدراسات أن فيتامين «ج» يمكن أن يقلل من فائدة فيتامين «ب 12» في الجهاز الهضمي لأنه يقلل من امتصاصه إذا امتزج معه.

فيتامين د
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