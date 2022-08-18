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بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟

بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟
18 أغسطس 2022 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
ظهرت الفنانة ديانا كرزون، عروساً بثوبها الأبيض وهي تصدح بصوتها الطربي في مدينة الفحيص الأردنية، في الحفل الختامي لدورة المهرجان الـ 30 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.بدأت ديانا أمسيتها بأغنيتها «هيدا الحكي»، وطلبت ديانا من الجمهور الوقوف دقيقة صمت على روح ابن الفحيص الشاعر والوزير جريس سماوي، الذي تحمل دورة المهرجان اسمه، تقديراً لإنجازاته الكبيرة في الساحة الأدبية والثقافية العربية.

  • بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟
    بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟

 


وعلى إيقاع أغنيتها الشهيرة «الدنيا بتضحك»، واصلت ديانا مقدمة معها أغنيات «دلعونا» و«دبك دبيكي» و«يابا يابا لا» و«بطلت صوم وصلي» و«العمر ماشي» و«إنساني ما بنساك»، لتسحر الجمهور بأغنية «حنا كبار البلد» الذي ظل متفاعلاً معها طويلاً، قبل أن تفاجئهم بأغنية «راسك بالعالي»..
وقدمت ديانا «ميديلهات» طربية لفيروز وماجدة الرومي وملحم بركات ووردة الجزائرية، في تمازج طربي أظهر قدراتها الصوتية وحصد تفاعلاً من الجمهور.
واختتمت ديانا بوصلة من الأغاني التراثية الأردنية هلا وسهلا بك يا هلا، سمر يا الشاب المهيوب، بيت الشعر، مرعية وع العين موليتين. 

 

  • بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟
    بالصور.. لمن وقفت ديانا كرزون دقيقة صمت؟

 

ديانا كرزون
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