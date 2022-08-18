القرية العالمية تكشف عن موسمها الـ 27

دبي (الاتحاد)

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مجموعة واسعة من العروض والفعاليات التي سيزخر بها موسمها الجديد، المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل.

وتقدم القرية العالمية لضيوفها مجموعة من الفنانين العالميين، والعرض الشيق، وحفلات موسيقية عالمية، وعروض متجولة.

وسيتمتع ضيوف القرية العالمية بأكثر من 200 عرض يومياً يقدمه ما يزيد على 400 فنان من أنحاء العالم.ويعود عرض «بوتين أون ذا جليتز» الموسيقي لعشاق موسيقى الجاز المفعم بالحيوية، وعرض «لندن كولينغ» الذي يصطحب الجمهور في رحلة ممتعة إلى عالم الموسيقى من حقبة الستينيات وحتى اليوم.

ويستمتع الضيوف بعرض «مهرجين النجدة»، والذي يقدم مغامرات رجال إطفاء بطريقة فكاهية وطريفة، وعرض «بنك هايست»، الذي يقدم لعشاق الكوميديا أحداثاً مليئة بالتشويق على غرار أعمال «دكتور سوس» وأفلام «كيستون كوبس» الصامتة عن رجال شرطة فكاهيين، وهم في مهام مواجهة جريمة في «تاونسفيل».

وتشهد القرية العالمية عرض «لاود هاوس»، وهو احتفال بأفلام بوليوود، يقدم مجموعة من الشخصيات الكوميدية، فيما يقدم «سكاي لاين» عرضاً نابضاً بالموسيقى والأضواء المبهرة، والتي ستحلق بمخيلات الضيوف إلى أجواء بوليوود.

وتواصل القرية العالمية إثراء فعالياتها حيث سيشهد موسمها الـ 27 استضافة مواهب عالمية بارزة، حيث سيكون الضيوف على موعد مع فرقة «ڤي-انبيتابل» الاستعراضية من مومباي، والتي شاركت في البرنامج الشهير «أميركا جوت تالنت» وفازت بلقب الباز الذهبي مرتين قبل أن تفوز بالبطولة في عام 2020.

وتقدم هذه الفرقة الرائعة عروضها على المسرح الرئيسي اعتباراً من 4 يناير، ولمدة شهر واحد فقط. ومن الفرق المشاركة الأخرى والمفضلة لضيوف القرية العالمية، عرض آربن كرو الذي حقق شهرة واسعة بعد مشاركته المتميزة في برنامج «أميركا جوت تالنت»، كما سجل حضوراً لافتاً في الموسم 26 للقرية العالمية، والذي حظي من خلاله على دعم وتشجيع الضيوف نظراً للأداء الرائع الذي قدمه أفراد هذه الفرقة ومهاراتهم الاستثنائية.

وتشارك الفرقة حالياً ببرنامج «أميركا جوت تالنت»، قبل عودتها مجدداً إلى مسرح القرية العالمية في دبي. وتعود فرقة الطبول الكولومبية الرائعة «آينجا» مرة أخرى لإضافة المزيد من البهجة إلى أجواء الاحتفالات في أرجاء القرية العالمية.وتعود شخصيات القرية العالمية، وليف، زويا، أوزكا وآية «الرحّالة» بمغامراتها الشائقة للضيوف الصغار من خلال عرض «أسطورة الصولجان»، وسيلتقي بهم الضيوف في عرض «خفايا الصخرة الذهبية».

وتعود شخصية بيتر رابيت الكرتونية الشهيرة هذا العام لتتألق مجدداً بصحبة أصدقائه الرائعين ليلي بوبتيل، وسكويرل ناتكين، في مغامرة لسرقة جائزة الفجل العملاقة من السيد نويدز، البستاني المناوب في القرية العالمية، في أجواء تحاكي البيئة الطبيعية للأرنب الشهير وأصدقائه، والتي ستدهش الصغار.

أما شخصيات أوكتانوس فتعود إلى محطتها، حيث يصعد الكابتن برانكالس برفقة وكاوازي وصديقهم الجديد «كاي» على متن المركبة لاستكمال مهامهم الجديدة في أجواء من التسلية والمرح. وستقدم شخصيات «كير بيرز» الدب كرامبي، والدب فان شاين، والدب تشيير، المحبوبة لدى الأطفال، عرضاً مميزاً على خشبة المسرح، بينما سيعود «بين وهولي» و«بي جي ماسكس» للظهور بعروضهم المسلية الخاصة.

ولن يرغب الأطفال في تفويت فرصة اللقاء مع شخصيات «تشوتا بيم» أثناء تجوالهم في القرية العالمية. وسيستضيف مسرح الصغار أيضاً عرض «دونت دو ذا دودو»، المستوحاة أحداثه من كتاب قصص الأطفال الشهير «ذا كيوريوس تيل أوف دودو» للكاتب والممثل الكوميدي الشهير بيل أودي.ويعود العرض الشيّق بحلة جديدة في العرض المائي الوحيد في المنطقة «أكوا أكشن»، بمفاجآت أكبر وأفضل من أي وقت مضى، مع تأثيرات نارية مبهرة، وسيارات LED الحائزة رقماً قياسياً، والدراجات الهوائية، والشاحنة العملاقة، والقيادة الخطيرة، والدراجات المائية، والفلاي بورد، وسواها من المشاهد المذهلة التي تحبس الأنفاس.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: يسعدنا أن نكشف عن بعض العروض الجديدة المذهلة والعروض العائدة لموسم القرية العالمية المقبل، والتي تناسب مختلف الأعمار والجنسيات والاهتمامات، وترضي كل الأذواق.

ونتطلع دوماً إلى تقديم كل ما يمنح التسلية والترفيه والسعادة لضيوفنا، ونحرص على أن يستمتعوا بتجارب جديدة مليئة بالتشويق في كل مرة يزورون فيها الوجهة، وأن يواظبوا على زيارة القرية العالمية للاستمتاع بكل ما تقدمه. ونسعى دوماً لاستضافة الأفضل والأشهر من أنحاء العالم.

تبقى القرية العالمية الوجهة الرائدة والمميزة، نظراً لما تقدمه من عروض رائعة وثقافات متنوعة، ومرح وذكريات لا محدودة.