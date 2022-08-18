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«تراث الإمارات» يشارك في «أبوظبي للشطرنج»

«تراث الإمارات» يشارك في «أبوظبي للشطرنج»
18 أغسطس 2022 14:23


أبوظبي (الاتحاد) 

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 يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة 28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي انطلق أمس الأربعاء تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ويختتم 26 أغسطس الجاري.
وتشمل مشاركة النادي في فعاليات المهرجان، ورشاً حية للحرف اليدوية النسائية مثل التلي وسف الخوص، وورشة بحرية تعرف بتراث الغوص في الدولة وأدواته ومهنة الطواشة وصناعة الديين، ومعرضاً مصغراً لإصدارات النادي التراثية والثقافية، ومعرض صور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» توثق لبعض ملامح مسيرته في بناء الدولة.
وذكر سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، أن مشاركة نادي تراث الإمارات في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج تأتي في إطار حرص النادي على إظهار تراث الدولة في المحافل الدولية وتشجيع السياحة التراثية، وتعريف زوار المهرجان من مختلف الجنسيات على الإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات.
وكان تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، قد زارا جناح النادي وتجولا فيه برفقة بدر الأميري المدير الإداري بمركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، حيث تعرفا على ما يقدمه الجناح من ورش تراثية وإصدارات ثقافية.

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