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«منشد الشارقة» في الجزائر.. 23 أغسطس

«منشد الشارقة» في الجزائر.. 23 أغسطس
18 أغسطس 2022 14:07

الشارقة (الاتحاد)
ينطلق فريق عمل برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى الجزائر ليستقبل الموهوبين الراغبين في المشاركة بالموسم 14، يوم 23 أغسطس، لانتقاء أفضل الأصوات الشابة في فن الإنشاد.
تقام اختبارات الأداء في العاصمة الجزائرية بدار القرآن في حي الشيخ أحمد سحنون ببئر مراد رايس، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً.
وتقوم لجنة التحكيم المكلفة باختبار أصوات المتقدمين من المنشدين، وستكون أمامها مهمة تمتاز بالتشويق والصعوبة، نظراً لتميز المشاركين بعذوبة أصواتهم وخبرتهم في الإنشاد، إضافة إلى كثافة المواهب الإنشادية التي تتقدم كل عام للاشتراك في البرنامج من الجزائر.
والمتسابقون الجزائريون يحققون نتائج مشرفة كل عام ويصلون إلى السهرات الختامية للبرنامج. وذهب لقب «منشد الشارقة» إلى الجزائر أكثر من مرة، وفي الدورة الماضية حصل المنشد أصيل جابر من الجزائر على المركز الثالث.
ولمن تفوتهم مقابلة لجان التحكيم المشرفة على اختبارات الأداء، يمكنهم التقدم للمشاركة في البرنامج عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، عبر إرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: munshidsharjah.ae.
ويجري «منشد الشارقة» اختبارات الأداء هذا العام في السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر. 

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