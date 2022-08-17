تقدمها مراكز أطفال الشارقة.. ورش فنية تصقل المهارات

خولة علي (دبي)

تواصل المراكز والهيئات المعنية بالطفولة في الدولة، برامجها وأنشطتها الصيفية في خطوة هادفة نحو استثمار الوقت بالمفيد وتطوير المهارت وصقلها. وتقدم مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مخيمها الصيفي، الذي يستهدف الفئة العمرية من 6 أعوام - 12 عاماً.

تضم فعاليات المخيم الصيفي لأطفال الشارقة العديد من الدورات في مجال الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية الهادفة، بينها ورشة تعليم رسم الشخصيات وتحويلها إلى تصاميم ثلاثية الأبعاد، والتعرف على استخدام برنامج Cura، ودورة سكب الألوان، والتي تتضمن عدة محاور منها تقنية الزهور، سكب ألوان الأكريليك على القماش، تقنية التمويج، وتلوين القماش.

ومن البرامج المقدمة، دورة فن الريزن والتعرف على الطريقة الصحيحة في استخدامه، من حيث طرق سكبه، ونسب الخلط الصحيحة للمادة وكيفية توظيفه كقطعة ديكور في المنزل، ودورة فن النسيج الصوفي وتقنيات الحياكة، ومهارات صنع الزخارف والنقوش على التصاميم.

كما يتعلم الأطفال المهارات الأساسية لتنسيق الزهور والطرق المختلفة لتغليف الهدايا ودورة فنون وحرف، حيث يركز البرنامج على تعليمهم مجموعة مهارات فنية وحرف مثل صنع الشخصيات الكرتونية والرسم والتلوين والطباعة والتنقيب عن الآثار. ويتعرف الأطفال على فن الوسائط المتعددة الذي يجمع بين الفن المرئي والعناصر غير المرئية، حيث يتم جمع وسائط ومواد مختلفة، بما فيها القماش والورق والخشب والألوان وسواها، لإنتاج عمل فني بديع والكثير من الورش الممتعة والمفيدة المحفزة على الابتكار.

تفاعل وآراء

ويتفاعل الأطفال خلال المخيم مع الفعاليات التي تشمل مختلف المجالات، حيث عبّرت الطفلة عائشة يعقوب سليمان قائلة: استمتعت بالمشاركة في العديد من الورش التي أضافت لي الكثير من المهارات الجديدة، بينها المكس ميديا والريزن. وتعلمت كيفية صنع اللوحات باستخدام خامات مختلفة مثل الألوان والأوراق والأقمشة لإنتاج عمل فني مبدع، وصناعة الأكسسوارات مثل الأساور والحلي.

أما الطفلة شيخة فاهم عبدالله آل علي، فذكرت أنها تعلمت كيف تنمي مهاراتها في الفنون اليدوية من خلال الدورات، حيث صنعت من مادة الريزن بعض الحلي، وكذلك قطع الزينة لتعلِّقها على الستائر بالمنزل، واصفة التجربة بالمفيدة جداً والثرية. وتحدثت الطفلة شما علي عبدالله الحمادي عن أهم الأنشطة التي شاركت فيها قائلة: استمتعت في ورشة «بأناملي أبدع»، حيث تعلمت صناعة سلة للأقلام وتزيينها بأفكار إبداعية، وكذلك فنون الرسم على الأخشاب ودمج الألوان للحصول على تدرجات مختلفة ومعرفة اختيار المناسب منها.