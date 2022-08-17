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«صيف دبي».. كرنفال عروض

«صيف دبي».. كرنفال عروض
18 أغسطس 2022 02:07

دبي (الاتحاد) 

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فعاليات احتفالية ضمن «مفاجآت صيف دبي»

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم فعاليات مميزة في أنحاء المدينة احتفالاً بيوبيلها الفضي ضمن أجواء لا مثيل لها مع عروض حية وأخرى ترويجية وتخفيضات مذهلة، وباقات إقامة فندقية غير مسبوقة، وتجارب تذوق طعام تسعد أفراد العائلة.
وتتضمن «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية، منها المسيرات الكرنفالية، والعروض الكوميدية، وعروض الرقص وموسيقى الهيب هوب، وعروض الدراجات الهوائية، وعروض القتال.
ويواصل البرنامج الصيفي الحافل الذي أطلقته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ 1 يوليو، استقبال الزوار والسياح حتى 4 سبتمبر.

 

صيف دبي
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