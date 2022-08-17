كندة علوش بين فينيسيا وتورنتو

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة كندة علوش فى بطولة فيلمين ينافسان في اثنين من أكبر المهرجانات، «فينيسيا السينمائي الدولي» بفيلم «نزوح»، و«تورنتو السينمائي الدولي» بفيلم «السباحتان».

«نزوح» للمخرجة الفرنسية من أصل سوري سؤدد كعدان، ويشهد عرضــه العالمي الأول بالنسخــــة الـ 79 من مهرجان فينسيا، في الفترة من 30 أغسطس حتى 10 سبتمبر، ويشارك في مسابقة Orizzonti Extra. وتدور أحداث العمل خلال الصراعات التي شهدتها سوريا في السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل فتاة عمرها 14 عاماً، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم. ومع تصاعد العنف تصرّ والدتها التي تلعب شخصيتها كندة، على الرحيل، وتدخل في صراع مع زوجها سامر المصري، الذي يرفض أن يتحول إلى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

وتعليقاً على اختيار «نزوح» للمنافسة فى المسابقة، قال ألبيرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا السينمائي: بعد فوزها بجائزة الفيلم الأول في فينيسيا، تعود سؤدد كعدان بفيلمها الطويل الثاني، وهو قصة رمزية وأسطورة مليئة بالكوميديا السوداء.

واختارت إدارة مهرجان تورنتو فى نسخته الـ 47 من 8 - 18 سبتمبر، فيلم «السباحتان» للافتتاح هذا العام، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة مارديني اللتين اضطرتهما الحرب إلى الهرب من دمشق سباحة عبر أمواج البحر المتوسط وصولاً إلى المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، إخراج سالي الحسيني، وتشارك في بطولته الشقيقتان منال وناتالي عيسى.

وتنتظر كندة علوش طرح فيلمها الأميركي Yellow Bus، وتجسد شخصية مديرة مدرسة تدخل في متاهات كبيرة بعد وفاة طالبة داخل الحافلة بسبب شدة الحرارة. ويناقش الفيلم غريزة الأمومة والإهمال المؤسسي، تأليف وإخراج ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته تانيشتا تشاتيرجي، إنتاج مشترك بين الإمارات وأميركا والهند، وتم تصويره في أبوظبي.